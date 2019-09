Los miedos en el amor según los signos del zodiaco

Todos tenemos un poco de miedo. Es natural y necesario para preservar nuestra integridad. Pero, según los signos del zodiaco, cada uno teme a cosas diferentes, incluso a las que no deberíamos temer, pero despiertan nuestras mayores inseguridades.

Aries

Este signo le tiene miedo a comprometerse muy rápido, ya que puede perder su libertad y con esta muchas aventuras. El casamiento es algo que nunca está en sus planes a corto plazo.





Tauro

El mayor miedo de las personas de este signo es confiar en alguien, entregarse plenamente y recibir un engaño o una traición a cambio. Temen no recuperarse de algo así y por eso viven muy angustiados las relaciones hasta que se afianzan. Hay que decir que por algo el toro tiene cuernos.





Géminis

El mayor temor en el amor para los geminianos es acostumbrarse a alguien en pareja o en amistad, llegar a considerarlo tu mejor amigo en el mundo o el complemento ideal para luego ser abandonado. Temen todo el tiempo esta situación y por ello suelen verse tristes e inseguros.





Cáncer

Son lo suficientemente valientes como para abrir su corazón a alguien nuevo, pero le tienen terror a terminar lastimados como lo hizo la última personas que estuvo en pareja. Las personas de este signo no se recuperan rápidamente de las heridas que deja el amor. De ahí su miedo.





Leo

Temen extremadamente ser sinceros, compartir sus sueños, secretos y esperanzas más profundas con alguien que luego utilice esta "información" en su contra.





Virgo

El rechazo es "el cuco" de este signo. Es que generalmente, cuando le abren su corazón a alguien no son correspondidos y esto los afecta enormemente. A tal punto que prefieren no arriesgar en el amor para no salir dañados.





Libra

El mayor temor de este signo es jugarse todo por el todo por alguien que no lo sabrá apreciar. Sin embargo suelen arriesgarse y salir ganando. Pero cuando pierden pasan meses de angustia hasta reponerse.





Escorpio

Su miedo es que las expectativas que ponen en una persona no sean reales y se lleven una gran decepción. Suelen creer que una persona es única y especial, pero cuando se dan cuenta de que esa persona es igual que todas se derrumban.





Sagitario

Tienen un enorme miedo de comprometerse con la persona equivocada y no darse cuenta hasta que sea demasiado tarde.





Capricornio

Suelen ser distraídos y desatentos. Por eso temen descuidar a la persona que aman y perderla cuando alguien aprovecha su desatención.





Acuario

Los angustia mucho la posibilidad de enamorarse de un manipulador, un mentiroso, un narcisista y que todos se den cuenta menos ella o él.





Piscis

Temen dejar entrar a alguien en su corazón que usará su lealtad contra ellos mismos. Es un signo que siempre lo da todo pero tiene miedo a quedarse sin nada.