Los hermanos mayores no deben ser niñeras de los menores por estas razones

Cuando decidimos tener más de un hijo, las responsabilidades siempre se complican, se hacen mayores y nuestro tiempo se reduce considerablemente. Pero hay algo muy tangible en ser madres, y es que somos nosotras quienes debemos preocuparnos por la crianza de nuestros niños. La psicóloga Katerina Dyomina escribió en mel.fm acerca de por qué no le debes pasar la responsabilidad de tu hijo menor a tu hijo mayor.





Seguramente, en muchas ocasiones por estar ocupadas nos encontramos en la necesidad de delegar el cuidado de nuestro niño más pequeño a su hermano mayor. Por otra parte, normal que nuestros niños más grandes quieran ayudarnos porque nos ven atareadas y eso es algo que siempre apreciaremos.





Debemos de entender esto y quedarnos muy claro Los hermanos mayores no deben ser niñeras de los menores. En muchas ocasiones, sabemos que nuestro tiempo se reduce y necesitamos ayuda con los niños más pequeños de nuestra casa. Por lo que, es normal que deleguemos esa responsabilidad a los hermanos mayores de nuestro hijo. Ya que, este tipo de acciones los pone a pensar en que ya su edad no se encuentra dentro del rango de consentimiento de sus madres y padres, por lo que, se sienten de alguna manera desplazados y resentidos.





No le corresponde esa responsabilidad

Todo empieza con detalles pequeños: "Hija, vigila a tu hermanito mientras él duerme y yo me baño". La niña lo cuidó, no le pasó nada malo al pequeño. El bebé se despertó, no lloró, tu hija mayor lo trató copiando todas tus entonaciones y gestos.





Es muy natural pedir ayuda a nuestros niños mayores con las tareas del hogar, sobre todo, después de que se encuentran en cierto rango de edad donde claramente nos pueden ayudar. Así que, es natural pedir ayuda a los hermanos mayores que cuiden de sus pequeños.





Sin embargo, siempre debemos tener presente que los cuidados del hermano mayor no deben resumirse en tareas tan complicadas. Por lo que, es muy diferente que, les solicitemos que sirvan de niñera mientras toman un baño, para estar segura que, no pasa nada durante esos minutos.





Claro está que, es normal esperar que nuestro hijo mayor atienda las demandas de las necesidades del pequeño dentro de este pequeño lapso de tiempo, pero debe ser solo eso, un pequeño lapso.





Pero en la mayoría de las ocasiones, esos pequeños lapsos terminan convirtiéndose en una responsabilidad permanente, por lo que, con el tiempo dejamos a cargo al hermano mayor de los cuidados de su hermano pequeño. Lo que complica las situaciones y lo que conlleva a peligros potenciales.





Es normal que en familias grandes o numerosas los hermanos mayores queden a cargo de los menores, quizás comienza en cosas pequeñas, pero luego se va extendiendo a cada vez más y más horas. Puede deberse a motivos de comodidad, confianza, económicos, etc.





El problema viene justamente cuando se convierten en más horas y cada vez más seguido, lo que vendría a transformarse en una responsabilidad que un adolescente no debería tener por ahora.





Hay que tener en cuenta que los accidentes ocurren todo el tiempo, pueden pasar cualquier cosa con un niño pequeño, cargar toda esa responsabilidad a un adolescente es una locura.





Diferencias de edad

Cuando tenemos más de un hijo, debemos tener en cuenta que tenemos más responsabilidad nosotros como padres, no ellos. Y que, a menos que nuestros hijos mayores tengan al menos 12 años más que su hermanito, no deberíamos considerar el asignar esa responsabilidad.





Ya que, si los niños se encuentran en un rango menor de diferencia podrían ocurrir accidentes graves. Físicamente un niño menor de 12 años, no puede hacerse cargo de su hermano pequeño, ambos correrían peligro.





Así que, debemos separar la responsabilidad de los pequeños lapsos en los que no podemos estar pendientes del pequeño, como cuando tomamos un baño. Quizás ese pequeño tiempo entre hermanos estreche más su relación, pero solo funciona cuando no resulta una responsabilidad.





Solo imagina por un segundo que dejas por unas horas solos a tu hijo más pequeño con el mayor a cargo, que posiblemente no esté preparado para hacerse cargo totalmente de una criatura, ocurre algo como un golpe o quizás una quemadura ¿Cómo reacciona el hermano mayor? ¿Sabría cómo hacerlo?