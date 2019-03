Los especialistas revelaron las causas del aumento de infartos en los jóvenes

Médicos especialistas indican que actualmente hay una pandemia de ateroesclerosis coronaria o acumulación de grasa en las arterias en esta población, subrayó el director general del Centro Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, José Alfredo Merino.





¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE INFARTO EN JÓVENES?











2- Descansar lo suficiente





3- Evitar la combinación de anticonceptivos y tabaquismo





4-Hacer ejercicio





Los infartos en jóvenes son más letales que en personas mayores de 40 o 50 años y la razón es que con la edad, se va desarrollando un mecanismo llamado circulación colateral, que forma nuevas y pequeñas arterias, las cuales pueden compensar la enfermedad obstructiva del corazón.





Los síntomas pueden incluir:





2-Sudoración excesiva





3-Dificultad para respirar





4-Náuseas y vómitos

El especialista compartió que en promedio, 20% de los pacientes que se atienden mediante el programa ASISSSTE Infarto, son personas menores de 40 años, lo que hace dos décadas representaba sólo el 5%.Entre los factores que están contribuyendo a estas cifras y a las muertes por enfermedad cardiovascular temprana, son ella cual tiene un efecto de excitación y está perfectamente demostrada la toxicidad sobre las arterias coronarias., alertó el médico Merino.Por su parte, Francisco Javier León Hernández, presidente de la, reafirmó que un aspecto que favorece la aparición de infarto en jóvenes es el uso de drogas, las cuales "tienen un efecto tóxico vascular y favorece la aparición en del infarto miocardio en esta generación".ya que que contienen cafeína en exceso, aumentan la frecuencia cardiaca y ponen al corazón en una situación similar a si estuviéramos corriendo un maratón sentados, lo que puede causar la muerte."Eso puede desencadenar un síndrome coronario agudo tipo infarto, no es un factor de riesgo para que las arterias se tapen, pero sí, explicó el doctor Merino.Cabe destacar que por sí solas, las bebidas energéticas no causan un daño cardiaco ni lo hacen en todas las personas que las consumen, lo que sucede es que si alguien tiene una cardiopatía no diagnosticada, estos productos la detonan.En los últimos años, ha existido un, quienes normalmente aumentan el riesgo de padecerlos a partir de la, que es cuando disminuye el estrógeno, un factor protector.Pero ahora, hay pacientes de menos de 40 años que desarrollan problemas cardiacos no solo por los malos hábitos, sino por el"Mi paciente más joven tiene 35 años por el síndrome de corazón roto causado por estrés, porque es real que el estrés rompe el corazón", destacó la cardiólogaLa especialista del Hospital General de México, expresó queTener hábitos saludables y una dieta equilibradaSi se presenta un infarto antes de los 50 años, esas arterias no están desarrolladas y el evento podría ser mucho más severo.Dolor torácico intenso y prolongado que se siente como una presión que suele extenderse a brazos, hombros, espalda e incluso mandíbula.muyinteresante