Los cubanos reaccionaron por las fotos del nieto de Fidel: "Todos somos pobres, excepto ellos"

"El socialismo es la repartición igualitaria de la pobreza. Todos somos pobres, excepto ellos", apunta el activista de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

hijos fidel castro (2).jpg

hijos fidel castro (3).jpg

Las fotos del joven disfrutando de una embarcación privada, de sus viajes a España y México o conduciendo un lujoso BMW por las calles de La Habana, nada tienen que ver con las penurias que cada día deben padecer los cubanos."De dónde sale el dinero no sé, pero lo más probable y como ha pasado durante estos 60 años es que el dinero salga del pueblo cubano", asegura a Radio Martí,, desde La Habana."Ahora mismo con la situación que vive el país donde no hay ni siquiera harina para el pan, que es lo más básico que tiene la población cubana, y de pronto vemos fotos de hijos y nietos de Fidel y Raúl, de la propia Mariela (Castro) teniendo cenas y vidas de lujos, es lógico pensar que, justamente, el dinero está saliendo de lo que no le llega a la población de a pie".infobae