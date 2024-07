Los cinco mitos del amor que afectan el vínculo con la pareja

Los mitos del amor romántico:

El “amor eterno” o “el amor de tu vida”. Un estudio reciente de la Universidad de California concluyó que las personas pueden llegar a experimentar todo un abanico de amores a lo largo de sus vidas. Esto nos muestra que el amor es como un viaje emocionante, con muchos paisajes, más que un lugar de llegada. El Psicólogo Seth Meyers, plantea que la noción de un “único amor”, el “amor de tu vida” o “la persona indicada” puede crear expectativas poco realistas y llevar a tomar decisiones equivocadas. Creer que solo se tiene un alma gemela es una trampa basada en el miedo y cuando existe violencia en el noviazgo o violencia intrafamiliar este tipo de mitos hace no querer abandonar a esa pareja.

La media naranja. Esta frase implica que cada persona necesita a otra para sentirse completa, como si estuviera buscando la mitad que le falta. Sin embargo, esta perspectiva, además de ser totalmente limitante, es poco realista. Cada individuo es una entidad completa y autónoma por sí misma, con sus propios sueños, deseos y habilidades únicas. En lugar de buscar a alguien que nos “complete”, es importante reconocer nuestra propia valía y capacidad para crecer y florecer independientemente.

El amor como sufrimiento. El concepto del “amor verdadero” se asocia erróneamente con la idea de que el amor implica sufrimiento y sacrificio incondicional. Esta narrativa “romántica” fue popularizada a lo largo de la historia, desde la literatura hasta el cine, donde se glorifica la idea de que el amor todo lo perdona y todo lo soporta. Cuando se perpetúa la idea de que el amor implica sufrimiento, se normaliza el comportamiento violento en las relaciones. Las personas pueden sentirse atrapadas en relaciones abusivas bajo la falsa creencia de que el amor requiere sacrificio y tolerancia ilimitada.

Solo se conoce el amor verdadero cuando se es madre, solo te realizas como mujer como madre y solo con hijos una familia está completa. La presión social sobre las mujeres para convertirse en madres o parejas para formar una familia “real” es una situación que muchas personas enfrentan cotidianamente. Muchas veces desde chicas, se les enseña a las mujeres que la maternidad es un objetivo fundamental y que ser madre es sinónimo de felicidad y realización como mujer. Esta presión es profundamente dañina y limitante. No todas las mujeres desean ser madres, y no todas las parejas desean tener hijos para sentirse completas o tener una familia significativa. La maternidad no define como mujeres, ni la ausencia de hijas e hijos define la legitimidad de una relación.

Los celos son una prueba de amor. En la mayoría de las ocasiones, los episodios de celos se deben a la creencia de que la persona con la que se forma pareja “nos pertenece” y, por eso, se tiene miedo a perderla. Puede parecer una obviedad, pero hay que tener claro que nadie pertenece a nadie. Esta creencia puede surgir por una mala autoestima (algo que no es responsabilidad de la pareja). Idealizar los celos, además, puede implicar que pensemos que, si no están presentes, es que ya no hay amor.