Los beneficios y consecuencias de acostarte con tu ex pareja

Los rompimientos amorosos suelen ser dolorosos, son tristes, amargos y dolorosos; por lo que superarlos es un gran desafío que se plantea cada vez que terminamos con esa persona que pensamos que estaría a nuestro lado de por vida.

Cuando nos encontramos en esta etapa buscamos un poco de cariño o refugio, algo que nos haga levantarnos la autoestima y nos dé confianza. A su vez, los amores del pasado se presentan y se convierten en una oportunidad para poder entablar un breve romance que nos devuelva la confianza. Sin embargo, tener un affaire con un ex puede significar un problema, aunque este tipo de relaciones también trae varios beneficios.

De acuerdo a lo publicado por larepublica.pe, tener sexo con los ex trae muchos beneficios, pues un estudio publicado en el Journal of Social and Clinical Psychology reveló que: "El contacto sexual con una ex pareja parece estar asociada con el bienestar para los que no han superado la relación".

Además, según una investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Arizona, en la que se realizó un ejercicio sobre el contacto entre 137 adultos que recientemente habían terminado, aquellos que no aceptaron una ruptura 'limpia' tampoco fueron felices manteniendo una amistad luego de la separación. "Su apego psicológico a sus ex sigue siendo el de un amante, si continúan teniendo sexo como si lo fueran, su apego y su comportamiento hacía su ex pareja están alineados", indicó Mason, autora principal del estudio.

En este contexto los sitios belelu.com y feminis.com nos cuentan los beneficios y consecuencias que acarrean el acostarse con un ex.

Beneficios

1. Es fácil y conveniente.

2. Ya sabes cómo es el otro en la cama.

3. Puedes decirle que pare si no te gusta lo que está haciendo.

4. Acostarte con ellos (o ellas) es una buena excusa para comprobar si aún tienen varias cosas tuyas.

5. Es una buena forma de practicar "movimientos nuevos".

6. Ya no tienes que preocuparte por lo que piensa tu roommate.

7. Puede que tu ex pareja haya cambiado desde su ruptura, por lo que será como acostarte con una persona nueva.

8. Hay mayor posibilidad de tener un trío, sin temer que se arruine la relación.

9. No debes preocuparte por tu aspecto en la mañana, pues tu ex ya te ha visto en tus peores momentos.

10. Finalmente podrás pronunciar estas bellas palabras: "esto es sólo sexo sin compromiso".

Consecuencias

1. Enamorarse de nueva cuenta.

2. Si aún tienes cariño por esta persona lo más seguro es que esta relación se vuelva un dolor de cabeza.

3. En ocasiones el sentimiento de culpa se hace presente por lo cuál si no está preparado para un affair con tu ex pareja mejor dale la vuelta o te sentirás culpable.

4. Un affair con un ex pareja suele remover sentimiento y en ocasiones causan confusión.

5. No saber en que momento cortar la relación en teoría estos encuentros son casuales y acaban cuando encuentras otra pareja sin embargo hay ocasiones en que los encuentros se siguen dando por lo que te podrían traer problemas.

