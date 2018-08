Los alimentos saludables que tenés que ingerir si sos mayor a 40 años

Lo que comemos regularmente siempre será de suma importancia a lo largo de nuestra vida, pero a medida que ganamos años nuestro cuerpo se vuele cada vez más vulnerable y menos resiliente, por lo que tenemos que cuidarnos de forma consiente.









Por eso, hoy queremos darte a conocer algunos de los alimentos más saludables que debes consumir con más frecuencia a medida que te acercas a los 40 años.









Según los especialistas, con el paso del tiempo, nuestro organismo tiende a digerir ciertos alimentos de manera diferente, como es el caso de la leche animal. Este problema causa la hinchazón del estómago y otros efectos secundarios. Amy Shapiro, dietista, aconseja optar por las alternativas a la leche de vaca, como lo son la leche de almendras, de coco o de soya.





Muchas personas pasan la vida llenando tu estómago de productos procesados, pero esto solo llevará a complicaciones cuando alcances los 40 años. Afortunadamente, algunos alimentos pueden combatir estos problemas, según el Dr. Rob Silverman. "Una porción diaria de chucrut, kimchi, kéfir, pepinillos encurtidos, kombucha o yogur de cultivo en vivo puede ayudar a equilibrar las bacterias intestinales", afirma.

Estas frutas no solo son beneficiosas para prevenir el cáncer, sino que contienen unos 8 gramos de fibra por taza, ayudándote a sentirte saciado durante más tiempo, evitando alimentos innecesarios.





Estas semillas son un buen bocadillo para llevar a todas partes, y no te hacen bien solo por ser portátiles, sino que entre sus beneficios se encuentran la reducción de colesterol y proporcionan grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, buenas para el corazón.

Además, un estudio publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutritionists reveló que las almendras contienen el aminoácido L-arginina, que queman grasas más rápido durante los entrenamientos.

Contiene folato para combatir enfermedades como la anemia y mucha vitamina C para que tu sistema inmunológico combata los resfriados invernales con mayor facilidad. Su versatilidad de esta verdura la hace ideal para personas de cualquier edad.





Una taza de berza te significaría un 36% de la dosis diaria de vitamina A. El consumo de vitamina A es importante, en especial para las personas mayores pues fortalece la visión y la piel.





Lisa Avellino, directora de acondicionamiento físico de My Health and Wellness aconseja el brócoli "para equilibrar las hormonas, como la leptina, la dieta debe contener verduras con alto contenido de fibra para estabilizar los niveles de leptina al hacerte sentir más lleno por más tiempo. Equilibrarán el cortisol, las vitaminas, los minerales y los antioxidantes".

Para un intestino sano no hay nada como el jengibre. Además de evitar que el cuerpo produzca gases innecesarios, el jengibre previene los síntomas de la artritis, gracias a las propiedades naturales de gingeroles, los antioxidantes, los antiinflamatorios y los antibacterianos.

No es fácil tener en cuenta toda esta información y equilibrar nuestras comidas correctamente, pero es un esfuerzo que vale la pena cuando se consideran los efectos positivos a largo plazo en nuestra salud. Atrévete a comer sano y seguro que no te arrepentirás.