Los 7 tips sicológicos que te ayudarán en tu vida cotidiana

La mente es un lugar muy extraño que todavía no entendemos por completo, y probablemente nunca lo hagamos, pero por medio de diversos estudios científicos hemos ido descubriendo pequeños "trucos" o "hacks" que aprovechan los principios de nuestras mentes y cerebros para ayudarnos a navegar la vida más satisfactoriamente.





Hoy queremos enseñarte algunos de estos trucos que realmente te ayudarán con tu vida cotidiana, amorosa y en general, a alcanzar lo que quieres en tu vida.





Para establecer alguna relación

Si lo que deseas es establecer alguna relación de cualquier tipo con alguien, por ejemplo, en la oficina, lo más apropiado es empezar una simple conversación pidiéndole que te cuente algo, incluso si ya sabes la respuesta. A partir de esta sencilla conversación puedes entablar una nueva relación.





Para estar más activo por la mañana

Para no despertarte con el pie izquierdo o lleno de pereza, puedes dar un grito de "¡sí!" al momento en el que suena la alarma, esto te llenará de vivacidad y te dará más ganas de levantarte.





Desarma a un cliente enojado con un espejo

Si es algo que te es posible coordinar, coloca un espejo detrás del mostrador donde atiendes a los clientes. Esto obliga al cliente a verse en el espejo mientras te habla, y esto reducirá notablemente su propensión a actuar de forma irracional. La mayoría de las personas no quieren verse a sí mismas actuando como un abusador.





Para recordar mejor

Si normalmente eres una de esas personas ansiosas, y te preocupas demasiado por si cerraste la puerta de la casa al salir o no, de si apagaste la plancha o no, etc, puedes optar por decir frases sin sentido.

Por ejemplo, al apagar la plancha, puedes decir "un conejo verde" y, al cerrar la puerta puedes decir "un cangrejo despótico". Cuando te preguntes si apagaste la plancha, recordarás que sí lo hiciste porque recordarás la frase.





Sácate esa canción de la cabeza escuchándola completa

Algunas canciones parecen entrar a tu cerebro y aferrarse para nunca dejarte ir. Para combatir esto, la solución es un poco contra intuitiva, pero sencilla: escúchala de principio a fin.

Debido al fenómeno sicológico conocido como el efecto Zeigarnik, nuestro cerebro seguirá recordándonos una y otra vez cuando cree que hemos dejado una tarea incompleta, y cuando escuchas la canción completa (preferiblemente cantando al mismo tiempo), es como si "tacharas" la canción de tu lista de cosas que hacer, y podrás olvidarla.





Para evitar la actitud perezosa

Si te encuentras en un grupo de trabajo con alguien que no muestra interés por ser productivo o le cuesta iniciar tareas grandes o complejas, no intentes darle alguna tarea usando la frase "haz esto", podrías mejor decirle "comienza con esto". De esta manera, tendrá la sensación de tener menos trabajo y aprovechará para terminarlo rápido, cuando lo haya terminado, intenta decirle "muy bien, sigue con esto..." y de esta manera, probablemente pensará que queda muy poco que hacer.





Imita el lenguaje corporal de alguien más para ganarte su confianza

Esto es conocido como el efecto camaleón, y es una forma muy sutil de generar confianza en otras personas, particularmente si no las conoces desde hace mucho tiempo. Todo lo que debes hacer es imitar discretamente la forma en la que mueven su cuerpo mientras conversan.

Esto sucede porque, sin darse cuenta, las personas te perciben como alguien con quien son bastante compatibles y esto te ayudará a que te estimen más y se sientan bien a tu alrededor.

Existen miles y miles de hacks psicológicos como estos, pero estos son algunos de los más básicos y populares que te ayudarán a motivarte, crear y mantener mejores relaciones, y en general funcionar más satisfactoriamente.