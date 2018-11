Los 7 malos hábitos que te impiden hacerte rico

"Para la gran mayoría, la forma más fácil de convertirse en millonario además de la disciplina es fijarse objetivos y prioridades", señaló Cary Carbonaro, planificadora financiera y directora general de United Capital.



Éstos son los hábitos financieros que de acuerdo con los expertos pueden perjudicar tus ahorros a largo plazo:



1. Ahorrar sólo lo que te sobra

Si tu plan de ahorro es guardar el dinero que te sobra a fin de mes, es hora de que establezcas prioridades en tu presupuesto.



"Al recibir tu sueldo, que inmediatamente cierta cantidad vaya a una cuenta de ahorros o inversión... ni siquiera llegas a verla", dice Ted Peters, CEO de Bluestone Financial Institutions Fund.



Al crear un presupuesto, Peters recomienda comenzar con tu meta de ahorro. "Fija tu porcentaje de ahorro en torno al 7-10%... y luego distribuye el resto y determina tus prioridades"



2. Fijarte una meta y olvidarte de ella

Tu tasa de ahorro debería aumentar a lo largo de tu carrera. Cuando logras un aumento de sueldo, también debería subir tu tasa de ahorro, aconsejó Neil Krishnaswamy, planificador financiero de Exencial Wealth Advisors en Texas.



No revisar tus cuentas para el retiro también puede ser costoso. Carbonaro sugirió revalorar tu plan al menos una vez al año para asegurarte de que esté bien equilibrado.



3. Gastar demasiado en vivienda

La hipoteca y los pagos de la renta son lo que más chupa el presupuesto, pero deberían representar menos del 28% de tu ingreso bruto, aconsejó Carbonaro, y eso incluye el principal, intereses, impuestos y seguros.



4. No aprovechar los beneficios fiscales

No le des a Hacienda más de lo necesario.



"Puedes reducir tus ingresos brutos de manera significativa", explicó Krishnaswamy. Algunas compañías ofrecen beneficios con ventajas fiscales, como planes de retiro y cuentas de ahorro para gastos médicos, úsalos.



5. Ser demasiado conservador al invertir

Los vaivenes de Wall Street no son para los débiles de corazón, pero es importante tener la exposición al riesgo adecuada para tu edad.



"Si tienes 40 años o menos, tu cartera debe ser 100% acciones", dijo Peters.



6. Las compras de impulso

Cuando se trata de hacer compras importantes, la paciencia es una virtud.



"Si deseas comprar algo costoso, espera un día, medítalo con la almohada y ve si realmente lo necesitas al día siguiente", dijo Carbonaro, "El 99% de las veces no lo necesitas."



7. Pagar demasiadas comisiones bancarias

Las comisiones que te cobran los bancos no impactarán tu presupuesto siempre y cuando las controles. Asegúrate de entender los términos de tus cuentas para evitar sorpresas desagradables.



Carbonaro contó que tuvo un cliente que incurría en sobregiro dos veces al mes, le devolvían el cheque porque la línea de crédito no estaba vinculada a la cuenta de cheques. "Los cargos por sobregiro puede ser costosos. Si te ocurre dos veces por mes, eso podría sumar 840 dólares al año."