Los 27 mensajes de amor que todo hombre te contestará

Estos son los 27 mensajes de amor que cualquier hombre contesta.

Así le dejas saber que no eres su carcelera, que tienes la habilidad de entenderlo, que no estarás enojada mañana, sino que por el contrario, mañana será inolvidable.Eres fácil de hacer feliz.Eres espontáneas, no tienes miedo de admitir que te mueres por verlo y un minuto es más que suficiente.Los hombres no aman esas fiestas formales en donde las apariencias son tan importantes. Demuéstrale que tú tampoco las necesitas para ser feliz.Nada más efectivo que subirle el ego a tu hombre.Son tus padres y los amas, pero entiendes la presión que le causa a él y eres su cómplice. ¿Algo más sexy que esto? Lo dudo.Expresa tu deseo de estar con él y tú serás lo único que ocupará su mente por el resto del día.Nada que vuelva más loco a un hombre que una esposa o novia que quiere disfrutar con él de su equipo favorito.Por alguna razón, los hombres, además de amar las competencias, se sienten realizados cuando son considerados divertidos, chistosos o graciosos. Díselo y será tuyo para siempre.Seguridad. Seguridad. Seguridad. Irás mucho más allá de lo que te imaginas.Nosotras necesitamos más tiempo que la mayoría de los hombres para prepararnos (y ellos lo odian). Calcula bien los tiempos y no lo hagas esperar.Aunque no sea del todo así, el hecho que tú le digas que él le cae bien a tus padres, le dará confidencia y actuará menos nervioso e incómodo cuando esté alrededor de ellos.No lo hagas poner celoso si no tiene motivos para estarlo. Dile que no habrá hombres si sólo vas a salir con mujeres. El juego de los celos es para los adolescentes.Si te pones demasiado emocional o enojona en esos días, díselo y ya.No se lo digas en persona, hazlo al otro día en un texto y lo volverás loco.Estas tan loca por él que te preguntas si necesitas una cura (él te ofrecerá curarte visitándote).Comprensión y diversión, NUNCA enojo.Está científicamente comprobado que los hombres se olvidan hasta de los cumpleaños de sus madres. Salva el día, demuestra que no la odias y que te harás cargo.Eres segura de ti misma, si tú no tienes ganas de salir, no lo condenas a él a quedarse en casa.Malcríalo de vez en cuando, y se hará adicto a ti.Dale un recreo, y sé tú la que pague la cena de vez en cuando.Otra vez, un empujón a su ego.Los amigos de los hombres son como sagrados para ellos. Háblale bien de ellos y los tendrás a todos en la palma de tu mano.Admite las culpas y discúlpate.¿Lo es? Díselo, él quiere saberlo.El sueño de todos los hombres enamorados es poder hacer feliz a la mujer que aman. No lo tengas adivinando, y ya confírmaselo.Nunca falla.soycarmin