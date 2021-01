Los 21 mejores consejos para hacer trekking

2. Prepara bien la ruta de senderismo

Es vital que te informes previamente sobre el recorrido que quieres hacer. La dificultad, los kilómetros de la ruta, los desniveles, si tiene zonas de especial cuidado o peligro. Internet es una gran herramienta para hacerlo, pero lo mejor es que preguntes a la gente local de la zona o en una oficina de turismo cercana.

3. Infórmate de las condiciones meteorológicas de la ruta

Es muy importante que sepas qué tiempo va a hacer durante tu recorrido de trekking, ya sea de uno o de varios días. Especialmente en la montaña, las condiciones climáticas pueden variar en cuestión de horas. Conociendo la previsión del tiempo de antemano podemos ahorrarnos algún susto que otro.

4. Cena bien e hidrátate

Una buena cena el día anterior hará que al día siguiente comiences con las baterías bien cargadas. Por el mismo motivo, comienza a hidratarte bien el día anterior a comenzar la ruta.

5. Avisa qué senderos vas a tomar

Que amigos, familiares o alguien tenga conocimiento de cuál va a ser tu recorrido. Así, en caso de accidente o pérdida, alguien puede dar aviso a la autoridades competentes para que procedan al rescate.

6. Planifica bien si vas a acampar más de un día

Si tu ruta de senderismo va a durar dos o más días debes planificarla mejor aún. Deberás llevar comida y agua suficiente para los días de ruta. No te gustaría quedarte si alimentos en mitad de la montaña, ¿verdad?

Además, debes llevar ropa y equipo de acampada adecuados. La temperatura por la noche en plena naturaleza, en especial en montaña y desiertos, puede descender varios grados.

Equipamiento de trekking7. El agua

No escatimes en agua, es el único recurso que es vital, incluso por encima de la comida. Durante los trekking se pierde mucha agua por sudoración. La deshidratación es uno de los mayores riesgos, la falta de agua puede hacer que te desorientes o incluso llegar a matarte.

Tenlo en cuenta especialmente si va a realizar trekkings en zonas desérticas o muy calurosas, donde la deshidratación será mayor y las posibilidades de encontrar agua natural son escasas.

8. Purifica tu propia agua en el camino

No es mala idea llevar pastillas purificadoras o un filtro purificador, sobre todo si vas a estar varios días de ruta. Te podrás reabastecer con el agua que encuentres por el camino en arroyos, ríos o estanques. Aunque siempre asegúrate que el agua que recojas esté lo más limpia y transparente posible. Si llevas una cocinilla también puedes hervirla para matar los posibles microorganismos.

9. Lleva ropa y calzado de trekking adecuado

Por supuesto es importante que lleves la ropa y el calzado adecuado. Debe de ser ropa cómoda y si es transpirable, mejor. El calzado que también sea cómodo e impermeable, con una buena suela para que tenga mejor agarre en terrenos resbaladizos. Además, si son de caña alta para proteger los tobillos de posibles torceduras mejor que mejor.

10. Lleva poncho o impermeable

Aunque la previsión meteorológica no de lluvia, estate preparado. Lleva algún tipo de poncho o capa protectora o un buen chubasquero para evitar tener que caminar mojado y puedas llegar a tener hipotermia.

11. Equipo de acampada

Asegúrate de que el equipo de acampada que llevas es el adecuado para el lugar que vas a recorrer. La tienda de campaña debe de aguantar la cantidad de lluvia y viento del lugar y los sacos de dormir deben de ser adecuados para la temperatura exterior nocturna. No te lleves un saco de temperatura límite 10 ºC a un lugar donde a la noche hay -5ºC, pasarás mucho frío y pondrás en riesgo tu integridad física.

12. Protege la mochila de trekking de la lluvia

Cuida también de que no se moje tu mochila. Existen fundas impermeables para ellas (muchas ya las traen incorporadas). O puedes comprar ponchos especiales que también cubren y protegen las mochilas de la lluvia.

13. Manta térmica

Es un elemento que no pesa nada y apenas ocupa espacio. En caso de accidente o de que, por cualquier circunstancia, te ves en la obligación de pasar noche en la ruta, puede protegerte del frío y la hipotermia.

14. Pequeño botiquín de campaña

Siempre hay que llevar en el equipo un pequeño botiquín con lo básico.

Gasas, tiritas, esparadrapo y desinfectantes para heridas

Venda para las torceduras

Guantes esterilizados

Unas pequeñas tijeras

Puntos de sutura de papel

Antiinflamatorio y analgésicos

Suero fisiológico para limpiar heridas

Un sobre de suero oral para reponer minerales si tenemos descomposición

15. Móvil cargado y sin el pin

Lleva el móvil con la batería totalmente cargada y no uses aplicaciones innecesarias que consuman energía. Llévalo sin “PIN” para que en caso de emergencia cualquier persona pueda hacer uso de él. Desconecta el WiFi o las líneas 4G si es que no hay cobertura, evitarás que consuma batería.

16. Mapas offline

Existen aplicaciones para descargarte mapas offline en los que no necesitas conexión a Internet para consultarlos y conocer tu ubicación. Algunas de estas aplicaciones como MapsMe tienen marcadas las principales rutas de senderismo.

17. Mapa, brújula o GPS

Si vas a realizar trekkings largos, deberás llevar también un mapa de la zona, un GPS o una brújula para que puedas orientarte durante el recorrido.

18. Bastones de senderismo

Son fundamentales a la hora de salir de trekking. Te ayudarán a repartir mejor los pesos por todo el cuerpo y aliviarán la carga sobre tus rodillas y piernas. Te ayudarás también en terrenos inestables o en grandes pendientes y desniveles. Cerca de Parques Naturales probablemente encontrarás dónde alquilarlos, aunque es mejor que tengas los tuyos propios.

19. Lleva lo justo para ir más ligero

Ve bien equipado, pero no lleves demasiadas cosas extra “por si acaso”. Es preferible ir con los justo y necesario para caminar más ligeros. Tu espalda y rodillas lo agradecerán.

20. Protégete de sol

Aunque creas que el sol no pega porque esté nublado o haga frío, es mejor que te protejas de él. Lleva una gorra para la cabeza, así como protección solar y labial. Y por supuesto unas buenas gafas de sol para cuidar tus ojos. Sobre todo, en alta montaña el reflejo del sol en la nieve es muy dañino.

21. Lleva tu cámara

No te dejes la cámara en casa, aunque sea la del móvil. Seguro que querrás inmortalizar alguno de los paisajes increíbles que vas a recorrer. Si vas a comprarte alguna cámara nueva te recomiendo las cámaras Evil, que son como las réflex de toda la vida en cuanto a características, pero con un peso y tamaño mucho menor. Ideal para llevar en la mochila. O si no, alguna cámara compacta avanzada también te dará buenos resultados. No te olvides llevar alguna batería extra si vas a estar varios días en el monte.