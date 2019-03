Los 11 tesoros míticos que todavía no han aparecido

¿Quien no ha soñado alguna vez con encontrar un tesoro escondido? Para quien desee lanzarse a la búsqueda de alguno, le mostramos una selección de los más codiciados e incluimos además los mapas que, supuestamente, señalan su emplazamiento. Es probable que la mayoría solo sean leyendas y jamás hayan existido, pero, ¿quién sabe? Si dichos tesoros realmente existen, permanecen intactos y ejercen una llamada que, cual canto de sirena ("venid a buscarme, venid a buscarme"...), lleva siglos retando a los más aventureros

EL ORO DE ATAHUALPA

En 1553, Francisco Pizarro exigió un rescate a cambio de la vida del emperador Atahualpa. El soberano prometió llenar una habitación de oro, y cumplió su palabra. Quien no lo hizo fue Pizarro, que aun así lo mandó ejecutar. En venganza, los incas robaron el oro y al parecer lo arrojaron al lago Yanacocha, en la región de Llanganati, en los Andes. En 1700, el español Atanasio Guzmán fue en busca del oro, y aunque no lo encontró, hizo un mapa de la región. El original no se conserva, pero sí una copia que hizo el explorador inglés Richard Spruce y que está en el Museo de Historia Natural de Londres. El propio Spruce realizó una expedición para localizar el tesoro, pero no regresó.









Atatahualpa

(1500-1533)

Fue el último emperador de los incas. Los españoles le ejecutaron a garrote vil tras haberle acusado de fratricidio, ya que había mandado matar a su hermano Huáscar (que se había aliado con los conquistadores para hacerse con el trono), y convirtió incluso su cráneo en una vasija de oro para beber.





MANUSCRITOS DE QUMRÁN





No todos los mapas de tesoros están dibujados. Algunos están escritos, como los famosos manuscritos del Qumrán, considerados como el primer documento conocido que habla de la existencia de una fortuna escondida. O mejor dicho de varias. Ya que entre otras cosas, los manuscritos señalan sesenta emplazamientos en Oriente Medio, donde supuestamente estarían escondidas varias fortunas en forma de oro. Numerosos cazatesoros han tratado de encontrarlas, pero todas los intentos se han revelado infructuosos.