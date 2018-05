Lograron filmar un ángel en el cielo de Salta: ¿vos lo ves?

En la filmación alcanza a verse tres imágenes luminosas color fuego, una con silueta de forma humana y alas (sería un ángel caminando que guía a dos ovejas en línea recta y de manera ascendente) camufladas entre las nubes y un cielo gris plomiso que vuelve más nítida la imagen.





En un audio enviado al noticiero Qué Pasa Salta, María, una joven estudiante de secundaria y devota del catolicismo que conoce las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, alerta que esto puede tratarse de algo "bueno o de algo malo ya que Dios o el Demonio pueden mostrarse omo imágenes semejantes" y recuerda un texto biblico de (Exodo 20:4-6) en donde dice:





"No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, á los que me aborrecen, Y que hago misericordia en millares á los que me aman, y guardan mis mandamientos".





En la filmación se escuchan las exclamaciones de sorpresa y estupor de las personas que no podian creer lo que están viendo y cómo el cielo Cornejeño les regalaba una imagen aparentemente sobrenatural, extraída de un pasaje bíblico que anticiparia el Apocalipsis. "Creer o reventar".





¿Vos lo ves?