Locura mundial por lo que sería el Joystick de la Play 5

La compañía no ha hecho ningún comentario sobre el dispositivo Aunque PlayStation 4 está vendiendo muy bien, Sony no se confía y sigue trabajando en más hardware para su marca.





Al parecer, uno de los planes recientes de la compañía está involucrado con las pantallas táctiles. Esto ya que patentó un mando que presenta tecnología de este tipo. Como descubrió un usuario de reddit (vía DualShockers), en la Oficina de Patentes de Estados Unidos apareció un nuevo registro de Sony.





Se trata de un nuevo tipo de control que presenta una pantalla táctil entre sus 2 mangos. Además, se señala que es un dispositivo inalámbrico que presenta botones y que para muchos sería el que se usaría en la PlayStation 5 que está en pleno desarrollo.





La mala noticia es que la patente no presenta ningún dibujo del dispositivo. Así pues, no sabemos cómo luciría el dispositivo en el que está trabajando el equipo de investigación y desarrollo de Sony. Además, la compañía ha permanecido en silencio en torno a este producto. Es importante señalar que el hecho de que Sony haya registrado esta patente no quiere decir que el dispositivo vaya a ser producido comercialmente. De hecho, hay un montón de patentes que nunca se hacen productos reales. Así pues, te recomendamos que no lo esperes a menos que Sony anuncie que llegará a tiendas.

joystick (2).jpg





Tengamos en cuenta que Sony no es la primera compañía que piensa en un control con pantalla. Hace un par de décadas, SEGA lanzó el Dreamcast, consola cuyo mando tenía espacio para una memoria con una pequeña pantalla. Por otro lado, el Nintendo Wii U tenía un control con pantalla táctil que era parte central de la experiencia de la consola. Además, la misma Nintendo registró patentes de un control que no era más que una pantalla táctil.