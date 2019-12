Lo que te depara el destino en 2020, signo por signo

Estos planetas se encuentran juntos en Capricornio desde hace ya un tiempo, pero ahora -y después de 500 años de no hacerlo- están exactamente uno al lado del otro y esto significa que a todos nos llegó el fin de la infancia. Ellos nos convocan a la tarea de ver la realidad, de soltar lo que no nos permite avanzar, de DESPERTAR. Una nueva forma colectiva que incluya el amor se va a ir manifestando a medida que liberemos lo enfermo. Pero primero, vamos a tener que atrevernos a dejar a un lado todo lo que ya cumplió la tarea que tenía que cumplir, porque un inevitable y necesario renacimiento se está produciendo.









TRABAJO. Vas a volar por espacios laborales novedosos con confianza y mostrando tus talentos de manera extraordinaria. Reconocimientos, recompensas, más exposición y más sentido se van a sumar a esta área de experiencia con tanta energía ubicada en este sector de tu carta. Vas a estar poniendo en orden temas legales que te involucren con otras personas. Creatividad y sorpresas económicas con viento a favor llegan sobre todo a partir del otoño. Antes, un "basta" gigante a actividades laborales que no te den satisfacción. AMOR. La equidad va a ser de una importancia vital dentro de todo tipo de relación que establezcas, sobre todo si hablamos de amor. Vas a estar aprendiendo a valorar la tolerancia en todo lo que es diferente de vos. Hasta marzo de 2020, desafíos continuos van a poner en evidencia la calidad de cada relación y la calidad del vínculo de amor que construís. Más equilibrado todo desde mediados de 2020 en adelante. No va a ser un año para sentirte sola, pero sí va a ser fundamental no controlar. Los afectos requieren ventanas abiertas para que fluya un amor que se sostenga en el tiempo. UN RITUAL PARA HACER. Escribí en un papel todo aquello que quieras eliminar y quemalo. Y escribí lo que quieras que se materialice en otro. Una vez al mes, releé lo que escribiste, tildá lo que ya se dio y agregá algo más, dando por hecho su materialización. TAURO





TRABAJO. Con Urano atravesando tu signo, te vas a estar atreviendo a dejar seguridades para ir hacia opciones laborales más jugadas sin tantas garantías. Salir de cierta comodidad y de cierta complacencia te va a permitir crecer en tu trabajo. Te vas a sorprender encontrándote cómoda entre gente que tiene poder. Vos misma vas a lograr ocupar un rol de más autoridad. Los contactos con gente de afuera van a formar parte del kit laboral de 2020. El desafío va a ser decir claramente lo que tengas que decir con absoluta firmeza. La estrategia es no callarte nada. AMOR. Vas a estar viendo bien qué tipo de relaciones construiste, no van a haber excusas para que les eches la culpa a los demás acerca de tus propios desaciertos. Pero esta mirada libre de velos acerca de tu realidad amorosa te va a permitir terminar con cierta sensación de soledad. Vas a estar sabiendo qué querés y con quién. Si no estás en pareja, vas a estar metiéndote a fondo y muy bien recepcionada en un vínculo sólido, cómodo y también efervescente. Si ya estás en una relación y esa relación te permite crecer, va a ser un año de una compañía amorosa llena de sorpresas, con viajes incluidos. UN RITUAL PARA HACER. El primer sábado de cada mes, quemá albahaca, romero y ajos machacados en un sahumador y dejá que la esencia impregne todos los espacios de tu casa. GÉMINIS





TRABAJO. El 2020 te va a encontrar poniendo orden a cuestiones de dinero, a recursos compartidos en común, a cuestiones legales y a temas de bienes inmuebles. Sé muy cauta hasta febrero con todas estas cuestiones. Además, vas a querer empezar a probar un camino laboral diferente, en equipo con otros, pero más independiente. Definitivamente vas a querer correrte de todo lo aburrido. De febrero en adelante y más aún de junio en adelante, la sorpresa va a formar parte de tu año laboral. Júpiter en ocho va a traer oportunidades de trabajo con extranjeros y una "suerte" que va a venir por donde menos lo esperes con resultados absolutamente a tu favor. AMOR. El amor se va a convertir en una gran aventura a lo largo de este 2020 ya que va a venir con relaciones extra-ordinarias. Y hablo en plural porque podría haber más de un vínculo dando vueltas en tu cabeza y/o en tu vida. Explorar para aprender a valorar qué es importante a la hora de compartir amor y sexo va a ser la consigna del año. Vos vas a estar timoneando tu barca emocional hacia horizontes novedosos y variados, tal vez hasta pruebes meterte en relaciones en las que en otro tiempo no te hubieras atrevido ni a meter las narices. No lo vas a pasar nada mal, en la medida en que solo hagas aquello que sepas que no te va a lastimar ni a vos ni a otras/otros. UN RITUAL PARA HACER. Cada vez que tengas miedo, decí esto: "Estoy protegida invenciblemente contra toda sugestión imperfecta. Yo soy presencia divina".



CÁNCER









TRABAJO. "Éxito bien merecido" es la frase perfecta. Marte y Sagitario en este sector de tu mapa van a despertar en vos atrevimiento y circunstancias que te van a alentar a la expansión porque juntos generan una vibración muy estimulante, que puede traer cierto caos si te salís de lo sensato y posible. Tu tarea va a ser no despilfarrar energía ni tiempo para crecer sin desbordarte. De esa manera vas a cubrir generosamente tus necesidades más tangibles. Tu abundancia en 2020: poderosa y en acción en tus finanzas, en tus recursos y en todo. AMOR. La fusión Saturno/Plutón y Júpiter en el mundo del amor va a ser muy reveladora. Ella dice que es tiempo de tomar decisiones compartidas muy importantes. Si te callás o si tratás de acomodar tus instintos más primarios, en relaciones donde hay ruidos molestos, la bomba de tiempo va a estallar impidiéndote mirar para otro lado. Esta yunta planetaria bestial te va a estar poniendo a prueba a vos en los temas del amor. No te detengas. Si te atrevés a librarle batalla a lo ilusorio, vas a jugar mucho más hábilmente y con esa madurez vas a poder vivir con tu pareja un amor libre de sombras. UN RITUAL PARA HACER. Tomá un puñado de canela en polvo con tu mano izquierda, ponelo en la mano derecha y ubicate en la puerta de tu casa desde el lado de afuera con la puerta abierta. Soplá la canela hacia adentro, visualizando prosperidad y diciendo: "Cuando esta canela sople, la abundancia y el amor vendrán para quedarse". LEO

TRABAJO. Este año viene con una estructura laboral muy consolidada. Tu energía va a estar puesta en emprendimientos y en proyectos varios a los que les vas a dedicar horas de atención y gran parte de tu tiempo. Sí vas a tener que cuidarte de no perderte en detalles ya que puede haber una tendencia a un perfeccionismo exagerado o furioso. Este va a ser un año de mucha exposición. Vas a atreverte a subirte a situaciones laborales más arriesgadas. A partir de abril, nuevos horizontes van a ampliar tus alternativas, tu desarrollo y tu progreso. Alguien de poder va a empujarte a que vos misma juegues en tu trabajo tu propia autoridad y poder. AMOR. Este va a ser un año de un combustible emocional de muy buena calidad, pero de vínculos con paisajes afectivos cambiantes o incluso esporádicos. Tu espíritu se va a fortalecer con la diversidad, al menos durante la primera parte del año. Venus en Acuario en la zona del amor va a proponerte transitar relaciones libres de prejuicios. Va a circular sintonía fina con quien compartas fluidos y amor, especialmente desde febrero/marzo en adelante. Consejo: está muy bien ser amiga de tu amor, pero no te confundas ni te pongas a sobreproteger a tu pareja ni a nadie. Cuidá el erotismo con tu amor, cuidá la intimidad. UN RITUAL PARA HACER. Los días de Luna creciente, poné en un plato blanco un pancito pequeño casero hecho por vos, bañalo en miel y prendé al lado una vela verde. Trae abundancia en el trabajo y amor. VIRGO









TRABAJO. Vas a estar poniendo sobre tu mesa de trabajo practicidad, esfuerzo, perseverancia y paciencia, pero, con Venus en Acuario en tu área laboral, vas a dejar de aferrarte a "lo seguro" para celebrar singularidad y autonomía. Podrías atreverte a ir por tu propio proyecto personal si trabajás en relación de dependencia. Lo cierto es que 2020 viene con la intención de sacarte del surco de lo archiconocido. Excelente va a ser la energía laboral de julio en adelante. Antes, pueden presentarse algunos imprevistos, como parte del aprendizaje del año, para ayudarte a romper "la jaula de oro" y poder ir por algo mejor. AMOR. Con la energía de la Luna en Piscis en la zona del amor, se abren dos opciones que van a depender exclusivamente de lo que vos hagas. Esta vibración acuosa y envolvente podría acompañarte a que establezcas un encuentro de amor de una unión invisible y profunda que te enriquezca y te inspire. En cambio, si proyectás esta energía en el otro, podrías perderte en una relación enmarañada y confusa, en una relación de película que te desestabilice y te saque de eje. Todos tus vínculos van a ser este año puentes para que sintonices con tu sabiduría interior. "El amor cura" es la frase 2020 para vos: vivila con inteligencia. UN RITUAL PARA HACER. La casa es la representación de tu vida: tener cosas rotas y viejas obstaculiza tu progreso y tu prosperidad. El primer día de cada mes ordená tus roperos, mariekondoneá todo. LIBRA

TRABAJO. Con Neptuno y con la Luna en la zona del trabajo, se va a desarrollar en vos una antena psíquica gigante que te va a permitir ver cuál es el mejor camino a tomar. Pero esta energía neptuniana también puede sacarte de pista y confundirte en la medida en que te distancies de tu recurso intuitivo. Hasta abril, los malentendidos y las confusiones pueden venir como señales de que por ahí no es. Además, Sagitario en el área laboral va a promover expansión y buenos resultados. De junio en adelante, acciones muy dinámicas que te van a alentar a ir por más. Pero... ¡seguí tu intuición! AMOR. Este año la falta de definición no va a estar inscripta para vos en el libro del amor. Mucha energía escorpiana en el área vincular va a provocarte a que hagas cambios en tu mundo emocional. Vas a estar viviendo cada cosa con tu amor "a todo o nada". Ojo con confundir intensidad con conflicto. A la vez, Venus en Acuario te va a llevar a vivir esa intensidad entremezclada con espacios intermedios para descansar de tan alto grado de fusión. Este año, cero aburrimiento en el amor; no va a ser un año para que estés sola. Durante 2020, una yunta afectiva entre pasión sin límites y "aire en el medio" para no morir en el intento. UN RITUAL PARA HACER. En un cuenco, quemá un puñado de hojas de laurel pensando detenidamente en la situación que deseás eliminar de tu vida, escribí luego eso que querés eliminar en un papel que vas a romper y a quemar en ese mismo cuenco. ESCORPIO





TRABAJO. Organizada como nunca, vas a ir por caminos laborales casi imposibles, planificando cada paso al detalle. Y esto va a ser garantía de una realidad que te va a permitir llegar a la cima exitosamente y con total seguridad. Este va a ser un año de mucha adrenalina, pero también de responsabilidades intransferibles, máximos esfuerzos y mucha concentración. Vas a tener que aprender a manejar bien tu energía para no quedarte agotada a mitad de camino. Consejo importante: capitalizá tu palabra, que va a estar llena de sabiduría y poder, y no te pierdas en la ansiedad de querer resolver todo ya. AMOR. Con Urano en la zona de las relaciones y con Venus en Acuario, vas a necesitar compartir emociones que te hagan vibrar diferente dentro de cualquier tipo de unión que establezcas. El 2020 viene con una energía que te va a proponer situaciones imprevistas, sobre todo si te aferrás a quien sea que te ocupe en el amor. Vas a necesitar relaciones que te vuelen la cabeza, en el mejor de los sentidos, y que te permitan vivir con libertad y sin dependencias. Meses de aprendizajes importantes: enero, julio y septiembre. En esos períodos vas a recibir señales clarísimas que van a dar cuenta de si estás con la persona adecuada o no. UN RITUAL PARA HACER. Hacé cuatro respiraciones profundas. Al sacar el aire, imaginate que toda la energía negativa se va por tus piernas y baja por las plantas de tus pies a la tierra. La Pachamama la recibe y la transforma, devolviéndola en energía renovada. SAGITARIO









TRABAJO. Con Urano en tu área laboral, una entrada de aire fresco te va a mostrar caminos más energizantes. Intentar retener lo monótono va a generar una descarga de incomodidades mayores para empujarte a salir de donde estás, si en tu trabajo lo que hay es aburrido y pesado. 2020 va a ser un año de individualidad compartida y de tareas en equipo con otras personas. A todo lo que hagas vas a aplicar agudeza e ingenio. Se van a encender los motores de la creatividad en tu universo laboral y esto -aunque parezca primero un poco inestable- va a ser luego más productivo, iluminado y vital. AMOR. Se aliviana tu energía emocional con Géminis en el área del amor. Una naturaleza fluctuante se va a manifestar de diversas maneras con todos tus otros, para llevarte a aprender adaptabilidad, flexibilidad y buena disposición en el juego del "dar y el recibir". Hasta junio vas a estar un poco aquí, un poco allá, estableciendo intercambios multifacéticos y frescos. Si no estás en pareja, la diversidad va a ser la nota clave durante la primera mitad de 2020. A partir de agosto, el universo te va a invitar a dejar las teorías y los altibajos para que puedas nutrirte emocionalmente con más profundidad. UN RITUAL PARA HACER. Sahumá tu casa con mirra durante enero (es el más poderoso limpiador espiritual) y hacete una escapada a la naturaleza donde puedas intencionar aquello que tu mente inquieta desea. CAPRICORNIO









TRABAJO. Este año viene con planes alternativos excitantes y con actividades laborales en grupos dentro de los que vas a estar tomando decisiones importantes. A lo largo de este año vas a estar ejerciendo roles de más autoridad. Los cambios se van a estar dando a partir de febrero y los movimientos más fuertes van a ser muy notables entre junio y agosto. A partir de allí vas a estar integrando a tu agenda de trabajo ideas y recursos nuevos, gente nueva, más creatividad. Va a ser un año para capitalizar experiencia y conocimientos acumulados y para acomodar tu economía de una manera diferente. AMOR. Con Venus en Acuario y con Mercurio afectando tu área vincular, se va a desplegar una atmósfera afectiva de actividades compartidas con un combustible emocional de buena calidad y de ventanas abiertas. 2020 viene con intercambios frescos y libre de prejuicios y con un juego afectivo limpio y genuino. Si no estás en pareja, la clave va a ser explorar paisajes afectivos amplios que te permitan vivenciar diversidad. Si ya estás en un vínculo, estaría bueno que te corrieras de emociones de control que bloqueen la energía con tu amor. Va a ser un año para estar muy bien acompañada si sabés estar en una relación sin posesiones. UN RITUAL PARA HACER. Los doce primeros días del primer mes del año son representativos de cada uno de los doce meses del año. El primer día del año y hasta el 12, en un papel vas a escribir algo que quieras que se reproduzca cada mes. ACUARIO













TRABAJO. Con Marte en esta zona de tu mapa, vas a jugar más osadamente y con espíritu de cruzada a la hora de concretar objetivos y proyectos. Marte es una energía que avanza sin frenos en la dirección que desea. Su energía germinadora y vital te va a dar la confianza necesaria para plantarte en el lado ganador dando por hecho un futuro laboral auspicioso y abundante. Pero... ojo con la competitividad y con intentar desarrollarte a costa de lo que sea, imponiéndote sobre otros solo en función de acumular y poseer. Usá esta energía estimulante y expansiva para crecer con amplitud y generosidad. AMOR. Con Venus en Acuario en la zona del "yo", vas a establecer un circuito de intercambio amoroso vital, potente y, a la vez, despejado de ruidos molestos. Una escuela emocional libre de prejuicios, de tristezas y de rollos es lo que 2020 viene a proponerte en el área del amor. Pan comido para tu espíritu, que siempre busca fortalecerse en la diversidad para abrirse y confiar. Vas a experimentar lo esporádico y lo absolutamente novedoso con quien compartas amor, desayuno y cotidianidad. Consejo: ojo, que tu relación de pareja no se confunda con una relación de amistad en la que lo erótico no cuenta o cuenta poco. UN RITUAL PARA HACER. Cada primer día del mes, colocá un bowl con leche y miel (símbolos de la prosperidad y la abundancia) en la cocina de tu casa. Antes de que termine el día, lavate las manos y las muñecas con esa leche dando por hecho la abundancia durante todo el mes. PISCIS





TRABAJO. Urano en la zona de la comunicación, Sagitario en tu área laboral y tanta energía en casa once te van a llevar a probar caminos inexplorados, rutas no convencionales, actividades en equipo con otros y proyectos en los que puedas expresar tu ser independiente. Una energía eléctrica y luminosa va a circular durante todo 2020 en tu área laboral. Obviamente, vas a confrontar con jefes autoritarios que impongan procedimientos estrictos y no vas a tolerar imposiciones de nadie. Desde ya y durante todo este ciclo, la creatividad va a dejar su marca muy potentemente en lo que sea que hagas. AMOR. Con Venus en Acuario, en la zona doce de tu rueda zodiacal, se abren dos opciones a la hora del amor. Una que podría rodearte de seres con quienes sientas que podés compartir tu sensibilidad y tu esencia sin riesgo en una unión que te enriquezca, que te brinde confianza y pertenencia y que te "adivine" serenamente y en calma. Y otra que te puede llevar a enredarte en proyecciones, en idealizaciones y en burbujas que te saquen de eje. Sintonizar con tu sabiduría interior y escuchar tu intuición va a evitar que caigas en relaciones vacías que despisten tu ser. Oxigenar tu universo emocional va a ser uno de los regalos de 2020 para vos. UN RITUAL PARA HACER. Para conectarte con tu poder interior, golpeate el timo (zona del esternón) 90 veces diciendo: "Soy presencia divina".

ARIES