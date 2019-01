Lo que estabas esperando! el horóscopo 2019 para los 12 signos del zodíaco

El 2019 viene asomando. Comienza la etapa del año en la que miramos hacia atrás pero buscamos respuestas sobre lo que vendrá. ¿Damos el paso? ¿Cómo se presentan los augurios planetarios para el signo solar que nos vio nacer? ¿Cómo irán las áreas del amor, el trabajo, las salud y el dinero para los doce signos?

Como siempre aclaramos, conocer sólo el signo solar bajo el que nacimos permite tener un pronóstico que resulta bastante general (para lo particular estarán las consultas con los astrólogos y astrólogas). Pero, aunque sean demasiado abiertos, estos anuncios de "clima energético" te pueden dar una idea de las predisposiciones básicas de tu año (si mejor estar quieta, si avanzar, si cuidarte, si aprovechar el envión en determinado mes). Para saciar las ansias de futuros mejores, vayan estos pronósticos. ¡Bienvenido 2019!

Aries (del 21 de marzo al 21 de abril)

¡Buenas noticias! Los arianos y arianas vivirán a partir del 11 de noviembre de 2018 la benéfica influencia de Júpiter que, desde un ángulo afín, los estará protegiendo, abriendo puertas y oportunidades. Con este tránsito pueden ocurrir muchos acontecimientos favorables. Cuando Júpiter toca el sol natal en trígono, se puede esperar una promoción laboral, un diploma en los estudios, afrontar con éxito una prueba importante, e incluso cambiar de trabajo para mejorar. Si hubiera conflictos legales pueden resolverse a favor. Este tránsito puede ayudar a atemperar de alguna forma el paso de Saturno, que desde un ángulo adverso -Capricornio- continúa obstruyendo el fluir de la energía. Pero no importará cuantos obstáculos puedan presentarse, los enfrentarán con fe renovada y con esperanzas en el futuro.





Pueden aparecer problemas con personas de autoridad, o puede ser cuestionada la propia autoridad. Es habitual durante los tránsitos de Saturno tener algunas demoras o retrasos en todo aquello que se emprenda; también necesitar más esfuerzo que el habitual para lograr objetivos. Algunas situaciones pueden tornarse tediosas, rutinarias o exigir un máximo de responsabilidad. Aunque esos esfuerzos seguramente alcanzarán logros duraderos, lo habitual es que todo cueste un poco más.

En el amor, vayan despacio, es un tiempo de poco entendimiento con la pareja y en las relaciones en general. Durante estos ciclos es frecuente una baja de vitalidad, las energías físicas tienden a disminuir, por lo que habrá que prestar cuidado a la salud y al estado de ánimo, esto será especialmente así para los nacidos en el segundo decanato del signo (los nacidos del 31 de marzo al 09 de abril), ya que Saturno en este año 2019 transitará por esta franja del zodiaco.

Marte, su regente, les estará brindando apoyo desde el 1 de enero hasta el 14 de febrero, cuando transite su propio signo brindando impulsos y el deseo de hacer cosas. Fuerza vital y una época excelente para iniciar cualquier tipo de actividad.

¡Alerta! Desde 17 de mayo al 1 de julio habrá que cuidarse de cortes, golpes (físicos o simbólicos) y accidentes, Marte en su tránsito por Cáncer desde un ángulo adverso a Aries movilizará puntos ya sensibilizados, se opondrá a Saturno y a Plutón, lo que se traducirá en momentos de inquietud e intranquilidad.

La diosa Venus enviará sus amorosos influjos cuando pase por su propio signo desde el 21 de abril hasta el 15 de mayo propiciando todo tipo de actividad afectiva, social y artística. También desde un ángulo favorable entre el 29 de julio y el 19 de agosto, y entre el 2 y el 26 de noviembre; estos momentos serán ideales para construir de a dos, buenos para relaciones con el arte, la moda, y actividades sociales.

Mercurio transitará Aries desde el 18 de abril al 6 de mayo y ayudará a los tratos y acuerdos comerciales, será favorable también para rendir exámenes, estudiar y establecer conexiones y comunicaciones de todo tipo. Transitará por Leo (ángulo afín) favoreciendo los estudios, viajes y comunicación desde el 30 de junio al 6 de septiembre y por Sagitario desde el 1 de noviembre hasta los primeros días de enero del 2019.







Tauro (del 21 de abril al 21 de mayo)

Debido a la favorable posición de Saturno durante este año 2019, los taurinos y taurinas, especialmente los que hayan nacido en el segundo decanato (del 1 al 11 de mayo) experimentarán una insospechada evolución. Poco a poco se resolverán viejos problemas y se volverá más accesible el camino hacia una existencia confortable. Existen apoyos planetarios sólidos que significarán la posibilidad de hacer notables y firmes avances. Se facilitarán aquellas iniciativas relacionadas con tareas a largo plazo.





Urano, el planeta de la innovación, de los cambios repentinos, ingresará definitivamente a Tauro el 6 marzo del 2019. Este ingreso portará deseos de libertad, innovación e independencia, y gracias a uno de los tres dioses del cambio, algunos taurinos y taurinas podrán vivenciar hechos súbitos o inesperados que puedan implicar un movimiento radical e importante en sus vidas (este tránsito afectará especialmente a los nacidos en los primeros días del signo).

Marte aportará su cuota de energía desde su propio signo desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo, permitiendo que los esfuerzos que se hagan no resulten en vano. Será tiempo de vencer importantes obstáculos. Desde el 20 de agosto hasta el 4 de octubre estará influyendo desde un ángulo afín otorgando a los nativos de Tauro la energía necesaria para llegar a la meta que están deseando.

Desde el 4 de febrero hasta el 1 de marzo, y desde el 22 de agosto hasta el 15 de septiembre, Venus desde un ángulo afín favorecerá los romances y la vida afectiva, desplegarán su magnetismo personal para agradar, seducir y contactarse con demás. Pero será desde el 16 de mayo al 9 de junio (tiempo en el que el planeta del amor y del placer transite por su propio signo) cuando los taurinos aprovecharán verdaderamente su potencial afectivo y reafirmarán los valores del amor. Los afectos estarán en un primer plano y se sentirán estimulados, dando la posibilidad de reconciliaciones, siempre y cuando éstas sean comprometidas y responsables.

Mercurio transitará brevemente el signo de Tauro desde el 7 al 21 de mayo, favoreciendo los estudios, los acuerdos comerciales, viajes, transacciones y todo asunto de papeles. Además, entre el 6 y 24 de enero y desde el 6 al 22 de septiembre, el planeta de la mente y la comunicación transitará signos afines, propiciando las actividades intelectuales, escritos, estudios y exámenes, así como también los trámites y los contratos.







Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Un año para estar atentos. Durante gran parte del año los géminis recibirán la influencia de Júpiter desde un ángulo desfavorable y pueden caer en los excesos y en la exageración. La tendencia será a exigir demasiado de la vida, y a gozar demasiado plenamente de todas las satisfacciones, parece bueno, pero deberán estar atentos a no exagerar, ya que esto puede perturbar la salud y hasta puede haber riesgos. Los efectos de estos influjos se pueden hacer sentir también en la dignidad y el orgullo, los cuales se pueden acrecentar y convertir en altivez desmesurada o en ambiciones nada razonables. Los peligros residen en la autosuficiencia excesiva, tratando a los demás de forma altiva y desdeñosa. Preocupados por su valía, pueden no dejar pasar la ocasión de llamar la atención y convertir su forma de actuar en jactanciosa. La tendencia a gastar dinero será fuerte y los beneficios rápidamente absorbidos. Ojo con adquirir deudas.





Las ayudas en general vienen desde la pareja o las sociedades. Pero ¡atención! el alocado optimismo y el desmedido amor por la aventura puede llevarlos a realizar acciones o tomar decisiones insensatas, imprudentes y negligentes. Es bueno que sepan que quizá no todo se les va a dar este año, pero aprovechen para desear y ampliar miras hacia lo que quieren alcanzar.

Los nacidos en el segundo decanato de Géminis deben desconfiar aún de la engañosa influencia de Neptuno que, desde Piscis, les envía sus energías desde un ángulo adverso. Este tránsito vuelve a las personas inestables. Se observan a menudo en estos casos fobias o miedos inesperados. Con esta influencia es notable la dificultad para concentrarse, se cae en distracciones y olvidos. Del otro lado de esta influencia también pueden estás más inspiradas, ir más profundo en sus sentimientos y conectar con los mundos artísticos y esotéricos. ¡Menos mentales y más sentimentales! A ustedes, con tanto aire, les ayuda conectar con las aguas profundas de Neptuno, el dios del mar.

En el terreno afectivo, Venus visitará Géminis desde el 10 de junio al 3 de julio indicando una mejora en la vida afectiva, estabilidad emocional, alegrías compartidas, excelentes acuerdos sociales y románticos, y un mayor magnetismo personal.

Desde el 2 al 26 de marzo y desde el 15 de septiembre al 4 de octubre serán también tiempos favorables para todo lo referente a los sentimientos, citas y encuentros románticos. Mercurio, su regente, visitará el signo brevemente desde el 22 de mayo al 4 de junio, propiciando convenientes contratos, y durante ese breve período también se beneficiarán los viajes cortos, los acuerdos, las compraventas y arreglos comerciales. La mente se encontrará lúcida para estudiar y aprender. La acción mental también estará vitalizada e intensificada en los períodos que van desde el 25 de enero al 9 de febrero y desde el 15 de septiembre al 3 de octubre.







Cáncer (21 de junio hasta el 22 de julio)

Un año para reflexionar y volverse más fuertes. Desde diciembre del 2017 y por dos años y medio, Saturno transitando desde su opuesto, Capricornio, influye a Cáncer, marcando una tendencia introspectiva que puede llevar a dificultar la relación con los otros. Este año 2019, el planeta del orden y la estructura, que algunos llaman el "señor del karma" transitará el segundo decanato (los nacidos entre el 3 y el 12 de julio) de este signo.





Este aspecto puede señalar actitudes rígidas de parte de los cancerianos, pero también indicar que están conscientes de sus propias limitaciones. Aquí Saturno va a mostrar sus peores rasgos. Influye también en circunstancias restrictivas provocadas por otras personas, especialmente las mayores, haciendo que la exigencia y la responsabilidad sean requeridas al máximo en tareas pesadas o tediosas; también influye con excesos de carga o de responsabilidad (el entorno no apoya ni facilita las cosas). Las energías físicas tenderán a decrecer.

Saturno, para la Astrología tradicional, representa el tiempo inexorable, la lucha por la vida, el aislamiento, el aprendizaje. También representa la prudencia, la experiencia, la búsqueda de la sabiduría, y el trabajo esforzado. Habrá mucha energía puesta en las obligaciones, y poca en la diversión ¡paciencia, cangrejos y cangrejas! Se van a poner muy sobrios y serios, todo lo opuesto a lo que suelen ser, los reyes del amor y el sentimentalismo.

En el campo de la salud, Saturno produce cristalización y obstrucción, puede afectar a los dientes, los huesos, en este caso, por estar en Capricornio, especialmente las rodillas, el esqueleto y la piel. Se lo asocia con dolores articulares (artritis, gota, etc.) y con enfermedades relativas al paso del tiempo, como las cataratas. Saturno está también en relación con dolencias ocasionadas por condiciones rigurosas de temperatura y por estar en Capricornio (opuesto a Cáncer) se deben vigilar, además el estómago, la alimentación y las cuestiones digestivas.

Plutón operando desde su opuesto, Capricornio, estará marcando para los nacidos en el último decanato (del 13 al 22 de julio) una profunda transformación a nivel personal, otorgándoles más perspectiva, poder y capacidad de convicción. Plutón estará presente en todo proceso de destrucción como antesala de la regeneración y el cambio, para llevarnos luego a un estadio superior. La tensión generada por este contacto puede aumentar la necesidad de efectuar grandes esfuerzos para cumplir objetivos. Es posible que se sientan presionados por las circunstancias, y es mejor tratar de evitar el conflicto con los demás, la intransigencia, las exigencias y la ambición excesiva. Desde 17 de mayo al 1 de julio cuidarse de cortes, golpes (físicos o simbólicos) y accidentes, Marte en su tránsito por Cáncer movilizará puntos ya sensibilizados, se opondrá a Saturno y a Plutón, lo que se traducirá en momentos de inquietud e intranquilidad, ¡atentos!

Venus, el planeta del amor y del placer, transitará por Cáncer del 4 al 28 de julio brindando oportunidades para reafirmar los valores de la pareja. Los afectos estarán en un primer plano y se sentirán estimulados, dando la posibilidad de reconciliaciones siempre y cuando sean comprometidas y responsables. Desde el 27 de marzo al 3 de abril también se ve favorecida la vida afectiva, signos afines a Cáncer preanuncian alternativas felices en el plano de los sentimientos.







Leo (del 22 de julio al 21 de agosto)

Júpiter, el gran benéfico, influyendo desde un ángulo favorable (Sagitario) llegará como una energía protectora de esperanza, fe y expansión que acompañará a los leoninos y leoninas por aproximadamente un año. Júpiter, el principio de la expansión y el crecimiento, otorgará la capacidad y el impulso necesarios para crecer, extenderse, progresar y mejorar. Las influencias astrales son prometedoras, por eso es uno de los signos astrológicos más afortunados durante este año, aunque su camino no siempre será fácil. Las estrellas influirán positivamente en su comportamiento para ayudarlos a tomar las decisiones correctas. Dueños de su destino, podrán manejar su vida y hacer frente a todas las contingencias, llegando a alcanzar sus metas y hacer realidad sus proyectos.





El tránsito de Urano por Tauro, desde un ángulo adverso, sincronizará con un período de importantes cambios en los asuntos cotidianos y con inesperados desafíos que los pondrán impacientes frente a cualquier situación de falta de actividad, de espera, de excesiva reflexión. No estarán dispuestos a tolerar la lentitud. Habrá mucha menos paciencia de lo normal y una tendencia a romper los vínculos más fácilmente.

Podría manifestarse un deseo de libertad a cualquier precio, y si es satisfecho sin responsabilidad, redundará en serias dificultades. Los deseos de independencia serán mayores y es posible que se presenten problemas con los superiores. Urano es drástico y poco considerado con los demás, habrá riesgo de herir susceptibilidades, hay que tratar en todo lo posible de mantener la calma, con el sistema nervioso relajado, evitando los cambios "repentinos", característicos de Urano. Tampoco es bueno confiarse de ideas nuevas hasta que sean puestas a prueba. Pueden presentarse situaciones difíciles y habrá que tomar importantes decisiones en un estado de tenso nerviosismo. Urano es una fuerza interior que nos impulsa hacia la búsqueda de una libertad que nos permita romper con aquellas estructuras y modelos que se oponen a toda novedad, progreso y cambio. El cambio de paradigma relacionado exige como reto nuevas formas de percibir y abordar nuestras experiencias en términos de realidades más convincentes y satisfactorias.

En el terreno afectivo, Venus (el planeta del amor y del placer) transitará brevemente desde el 8 de enero al 4 de febrero y desde el 21 de abril al 20 de mayo por ángulos afines, favoreciendo las relaciones sentimentales, afectivas y sociales. Será un tiempo de gratificaciones y satisfacciones en el amor.

Del 29 de julio al 21 de agosto Venus transitará por Leo, allí se unen la sensualidad de Venus con el brillo del Sol, estarán favorecidas las expresiones artísticas y a las cosas bellas. El estado de ánimo será entonces mucho más alegre e inclinado al placer. Un poco de vanidad y el deseo de complacer aparecen normalmente bajo estos aspectos. También es posible obtener ventajas a través de las relaciones de pareja o de amistad. El bienestar y el confort los acompañarán durante este período, así como la búsqueda de todo lo que sea estético y lujoso, que son efectos de este beneficioso influjo.







Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Los virginianos -y aún más los que hayan nacido en los primeros días del signo- recibirán nuevos aires gracias al planeta Urano, que este año 2019 ingresará definitivamente a Tauro (el 6 de marzo). Ubicado en un ángulo favorable, otro signo de tierra, el planeta de los cambios y la renovación los estimulará las reformas para evolucionar desde una perspectiva personal, original, única. La influencia de Urano se caracteriza por hechos imprevistos, novedades sorpresivas y la expansión de la propia libertad. Es un tránsito positivo para encontrar el propio camino y liberarnos de ataduras y asuntos que retenían el desarrollo o descubrimiento de nuestra propia autenticidad. Implica cambios que tendrán una incidencia bastante positiva en la vida y que serán fluidos, que se pueden ver con claridad.





También podría decirse que es un buen momento para decidirse a buscar rumbos más amplios y renovarse, pues es posible que surjan golpes de suerte, cambios en la fortuna, oportunidades imprevistas. Esta es una influencia generadora de progreso que ejercerá efecto sobre sus facultades creativas.

Saturno está transitando Capricornio, signo del mismo elemento, desde hace ya un año, y esto produce una energía estructuradora y planificadora. Promueve la organización de nuestras ideas, proyectos y papeles; hay una tendencia a estar más concentrados y con pensamientos más profundos. Durante este período será bueno concentrarse en asuntos totalmente lógicos y prácticos. Algunos virginianos pueden sumergirse en algún tipo de estudio, investigación o preocupación de tipo intelectual. También en transacciones o negocios asociados con el campo o la tierra. Este año se pueden estabilizar y asegurar finanzas, reestructurarlas a través de un enfoque serio, a fin de facilitar el trabajo hacia un objetivo. A poner la energía en aquellas iniciativas relacionadas con tareas a largo plazo.

Marte transitará por un signo afín, Tauro, desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo, y por Virgo desde el 22 de agosto hasta el 4 de octubre, brindándoles la energía necesaria para poner asuntos en marcha. Marte es el principio de la fuerza energética, la capacidad para actuar y moverse con actitud y fuerza, de ser competitivo, valiente, vigoroso. Tiene que ver con la acción, por lo que es recomendable iniciar actividades en este tiempo (habrá que aprovechar el caudal energético).

Neptuno sigue influenciando a los nativos del segundo decanato de Virgo (nacidos desde el 4 al 13 de septiembre) desde su signo opuesto (Piscis) y lo hará por largo tiempo. Puede que esto incline a los pragmáticos virginianos a desordenarse o desorganizarse, a idealizar personas o situaciones, a las ilusiones vanas. Habrá tendencia a los errores de juicio y a las equivocaciones, a las ideas poco prácticas y a un exagerado romanticismo. Por eso, deberán estar atentos y tratar de actuar en forma realista y con honestidad.

Los benéficos efluvios de Venus se dejarán sentir entre el 4 y el 28 de febrero, cuando el astro del amor y del placer transite Capricornio y entre el 16 de mayo y el 9 de junio, cuando Venus influya desde Tauro, mejorando el clima de convivencia, fortaleciendo los lazos afectivos con mayor inclinación a disfrutar de los afectos y de momentos de relax. Pero será entre 22 de agosto el 14 de septiembre cuando Venus transite Virgo, el momento más apropiado para todo tipo de expresiones afectivas y artísticas, un excelente período para hacer nuevos contactos y amistades. La fuerza atractiva de Venus se manifestará no sólo a través de los afectos sino también con respecto al dinero y a los bienes materiales. Momentos de calma y relax, donde primará el buen entendimiento y las buenas relaciones. También son tiempos adecuados para interesarse por una alimentación apropiada y por la higiene física y mental.

El breve tránsito de Mercurio por su propio signo desde el 30 de agosto al 14 de septiembre facilitará los acuerdos comerciales, los estudios y los viajes, se dinamizará la comunicación, habrá mayor claridad mental, son excelentes días para hacer negocios. También serán favorables para estos asuntos los períodos comprendidos entre el 6 y 30 de enero y entre el 7 y el 21 de mayo.







Libra (del 22 de septiembre al 22 de octubre)



Este año 2019 Saturno desde Capricornio continúa orbitando desde un ángulo adverso a Libra, recorriendo ahora el segundo decanato (los nacidos entre el 4 al 14 de octubre). Este planeta maestro en mal aspecto ejerce una influencia un tanto limitante. No es un tiempo para comenzar emprendimientos nuevos sin tener en cuenta finalizar compromisos del pasado, tampoco para hacerlo sin responsabilidad. El tránsito de Saturno puede sincronizar con cargas relacionadas a personas mayores, Saturno las representa.







Durante este período de gran esfuerzo se pondrán a prueba algunos proyectos y habrá que descartar aquellos que no sirven o han fracasado. Las circunstancias retrasan y obligan a replanteos constantes. Aunque pueden sentirse estimulados por su trabajo, con deseos de adquirir mayores responsabilidades, existe una energía obstructora que obliga a avanzar con lentitud y esfuerzo. Este tipo de influencia sincroniza con la capacidad para la autodisciplina, es un influjo que obliga a actuar concienzuda y tenazmente, y, aunque existe una tendencia a perder la libertad de acción, la capacidad de trabajo los hará rendir en sus tareas. No es tiempo de comenzar sino de conservar lo adquirido, tampoco se deben tomar riesgos o decisiones apresuradas. Será un año para actuar con cautela y tomar precauciones, es mejor tomar las cosas como se presentan y no forzar condiciones.









Plutón, el planeta de los cambios inevitables, sigue enviando su influencia desde un ángulo adverso y marca, para algunos nativos del último decanato de Libra (nacidos entre el 15 y el 22 de octubre), un momento de grandes cambios de orientación en la vida. Pueden atravesar la necesidad de mudar de ambiente, de vivir en un lugar aislado, de pasar por una crisis de creencias, costumbres o sentir que su vida en general necesita dar un vuelco drástico. Esta influencia se vive muchas veces como una especie de examen a todo nivel. La única solución es seguir adelante al compás que exija este planeta, los cambios son inminentes.









¡Atentos! Desde 17 de enero al 13 de febrero, desde el 13 mayo al 1 de julio, Marte en su tránsito desde ángulos adversos movilizará puntos ya sensibilizados, lo que se traducirá en momentos de nerviosismo, ansiedad e intranquilidad.









La benéfica Venus, el planeta del amor y del placer, transitará el signo de Libra desde el 15 de septiembre al 8 de octubre facilitándoles las expresiones afectivas, las reuniones sociales y familiares. Serán días ideales para tomar compromisos amorosos, también es una buena etapa para invertir, especialmente para aquellos nativos que estén relacionados con el negocio de la moda, ropas, perfumes, decoración y objetos artísticos. También Venus enviará sus protectoras influencias desde el 2 al 26 de marzo y desde el 10 de junio al 3 de julio, abriendo la posibilidad de ampliar el horizonte social, brindando agradables momentos para mejorar las relaciones en general, para mejorar la estabilidad hogareña y el dominio pleno de los conflictos.













Durante el tránsito de Mercurio por Libra desde el 15 de septiembre hasta el 3 de octubre, la creatividad y el ingenio atravesarán momentos en los que será posible plasmar obras muy inspiradas; será una etapa también muy favorable para los estudios y los viajes, se transmite con claridad aquello que se quiere expresar. Serán tiempos favorables para cualquier esfuerzo intelectual como leer, enseñar, dar conferencias, concretar negocios. También se favorecerán este tipo de actividades durante los períodos comprendidos entre el 25 de enero al 10 de febrero y desde el 22 de mayo al 4 de junio.







Escorpio (desde el 22 de octubre al 23 de noviembre)

Con el ingreso definitivo de Urano en Tauro, el 6 de marzo de 2019, los nacidos en los primeros días del escorpión vivirán tiempos de innovación y renovación, porque van a aumentar sus deseos de libertad. Pueden ocurrir cosas imprevistas que los sorprendan o, por el contrario, con su conducta podrán sorprender a los demás. Tendrán oportunidad de conocer personas nuevas y romper con las rutinas.





Este tránsito sincroniza con momentos tensos: algunos asuntos inesperadamente parecen darse vuelta, prepárense a no vivir tranquilos. Si algún asunto importante que tienen entre manos fracasa a último momento, no hay que sorprenderse porque la naturaleza uraniana es de producir cambios imprevistos. A veces la conducta social es impredecible, se toman decisiones sin pensar, se cometen actos imprudentes, y esto perjudica la reputación y tiene consecuencias en el entorno.

La liberación, representada por Urano, implica una rebelión o un enfrentamiento con alguien o con algo, siendo un tiempo difícil y de posturas radicales. Este paso disonante de Urano actúa sobre el carácter: pueden aparecer reacciones bruscas y arranques de mal humor. Aquel que, alcanzado por este tránsito, ocupe una posición subalterna, podrá tornarse hostil a la autoridad y puede haber cierta tendencia a romper los reglamentos y toda rutina estable.

Para los nativos del segundo decanato (los nacidos entre el 3 y el 14 de noviembre), el paso de Saturno desde un ángulo afín les traerá un período de estabilización en su posición social, un progreso seguro, porque será un año de orden, de organización y de estructuración. Puede que durante el año terminen un trabajo importante, resuelvan trámites, viajen sin riesgos y con satisfacciones profesionales y demuestren capacidad comercial realizando excelentes inversiones. El éxito provendrá de la experiencia adquirida y de los méritos personales.

Con Neptuno desde Piscis enviando su influencia a este segundo decanato, es muy posible que algunos escorpianos quieran comenzar proyectos grupales que pueden estar relacionados con temas psicológicos, esotéricos, artísticos o humanitarios. Este tránsito estimula la capacidad creativa e imaginativa, así como también desarrolla la capacidad intuitiva o bien puede indicar una fuerte aspiración espiritual o trascendental manifestándose en una actitud altruista caritativa hacia los demás.

Todo lo que se conecte con acuerdos amistosos, compromisos sentimentales, reuniones sociales, conversaciones en la pareja, la familia y las relaciones humanas se verá favorecido entre el 27 de marzo y 20 de abril, entre el 4 de julio y el 28 de julio con Venus orbitando desde ángulos favorables. Pero será entre el 4 de octubre y el 1 de noviembre cuando Venus transitando por Escorpio les traiga días afortunados en el amor, encuentros apasionados, vida muy proclive a lo romántico o artístico, determinaciones positivas con respecto al hogar, los bienes familiares, y en todo tipo de relación: familiar, social, afectiva. Se acentúa este mes el gran magnetismo personal característico de los escorpianos. Alegría por acuerdos duraderos.

El tránsito de Mercurio desde ángulos favorables durante los períodos comprendidos entre el 11 de febrero y el 6 de marzo, entre el 5 y 27 de junio, les traerá asociaciones, contratos, convenios, viajes cortos. La influencia favorable de Mercurio propicia todo tipo de transacción comercial, ayuda a comprar y a vender, pero también es positiva para estudiar porque la mente se encuentra el lúcida y dispuesta a recibir todo tipo de energía. También es muy buen momento para escribir, enseñar o dar conferencias. Entre el 4 de octubre y el 1 de noviembre, cuando Mercurio transite por Escorpio, se verán fortalecidas la comunicación y la inspiración, beneficiando a los escritores, maestros, conferencistas, y a todo aquel que trabaje con el intelecto. Son días excelentes para realizar negocios, efectuar transacciones, y es una buena época para hacer planes para el futuro, ya que son días de claridad mental y mayor conciencia sobre los propósitos que animan cualquier proyecto.







Sagitario (desde el 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre)

El 2019 será sin duda un año que marcará un hito para Sagitario. Después de un tiempo largo y difícil es posible que vean coronar con éxito sus proyectos más ambiciosos. Júpiter ingresó a Sagitario en noviembre del 2018 y permanecerá en ese signo durante aproximadamente un año (hasta el 3 de diciembre de 2019) cuando ingrese a Capricornio. Los pasos de Júpiter, sobre todo por conjunción, son los más favorables de todos los tránsitos planetarios. Mejoran mucho el estado de salud al aportar un aumento en la vitalidad, una mayor energía y un estado de ánimo estimulante.





Con esta buena influencia se sentirán ágiles, enérgicos, animados y comunicativos. Por esa razón serán los grandes beneficiados del año. La protectora influencia de Júpiter se hará sentir expandiendo sus horizontes, concediéndoles optimismo personal y una actitud generosa hacia los demás. Se les presentarán excelentes oportunidades para conectarse con personas de autoridad. También serán tiempos favorables para emprender cualquier tipo de estudios, habrá un fuerte deseo de comprender y conocer. Los asuntos legales y los viajes a lugares desconocidos también serán propicios durante este tiempo. Época de comenzar nuevos proyectos y expandir actividades. El planeta de la expansión podrá beneficiar las finanzas, otorgando gran capacidad para explotar las ocasiones que se presenten en el plano práctico y económico. Habrá óptimas perspectivas para aumentar las ganancias y buena capacidad para la administración de las mismas. Será el inicio de un ciclo expansivo y renovador.

Suelen aparecer durante este período, apoyos o ayudas providenciales como uniones ventajosas, asociaciones beneficiosas, de las que se obtendrán resultados positivos y rentables. Habrá que intentar no caer en los excesos de optimismo o en la exageración, puesto que allí se residen los peligros de este tránsito, nos dejamos llevar por un exceso de optimismo y luego caemos. Lo mejor será crecer con consciencia, aunque disfrutando lo más posible.

Marte recorrerá Aries del 1 de enero al 14 de febrero y Leo desde el 1 de julio al 18 de agosto, este vivificante tránsito se caracteriza por deseos de hacer, de actuar con iniciativa. Marte orbitando desde un ángulo afín, ejercerá una excelente influencia sobre la salud y la actividad. En este tiempo estarán acompañados por un muy buen estado de ánimo, porque seguramente se sentirán confiados, con una gran voluntad de acción y llenos de seguridad. Demostrarán empuje y combatividad para realizar sus tareas, las que serán efectuadas de forma rápida, venciendo las dificultades fácilmente. Serán tiempos sumamente aprovechables para los ascensos personales y todo tipo de crecimiento laboral e individual.

Los sagitarianos del segundo decanato (nacidos del 4 al 14 de diciembre), debido a la influencia de Neptuno desde un ángulo desfavorable, pueden estar proclives a caer en un exagerado idealismo que puede llevarlos posteriormente a dolorosas decepciones. Neptuno desde Piscis no los ayuda a ver con claridad, es como una nebulosa que contamina sus acciones y relaciones, con posibilidad de vivir intrigas, deslealtad y estafas. Habrá confusión, falta de transparencia y a menudo una inclinación a evadir la realidad.

Desde el 8 de enero al 3 de febrero Venus, el planeta del amor y del placer, transita Sagitario y aportará una dosis de confianza en la pareja y en las relaciones, brindando la ocasión para alegrías, citas románticas y otros compromisos sociales. Momento propicio para el relax total, tiempos de tranquilidad y armonía. Posible entrada de dinero. Desde el 21 de abril al 15 de mayo y desde el 29 de julio al 21 de agosto, el planeta del afecto y la belleza, transitando por ángulos favorables, traerá alegría y diversión, inclinándolos a una vida social más activa y relajada, ayudando a que el estado de ánimo sea más placentero. Serán buenos momentos para programar reuniones con amigos y para las manifestaciones afectivas en general.

El comunicativo Mercurio enviará su influjo desde signos afines entre el 18 de abril y el 6 de mayo y desde el 12 al 29 de agosto, brindando facilidades para las actividades intelectuales, para realizar y firmar acuerdos, pactos y transacciones. Puede haber oportunidades para la colaboración o trabajo con personas jóvenes, hermanos o vecinos. Mercurio en Sagitario desde el 10 al 29 de diciembre del 2019 facilita los viajes, los contratos, y una actividad comercial rentable.







Capricornio (del 21 de diciembre al 20 de enero)

¡Un año ideal para crecer y alcanzar metas! Saturno, el regente de Capricornio, el señor del orden y la organización, continúa transitando por este signo. En esta etapa se verán influenciadas por el llamado "Señor del Tiempo" las cabras nacidas durante el segundo decanato (los nacidos entre el 1 y el 10 de enero). ¿Qué significa esto? Este contacto ocurre cada 30 años y casi seguro que se experimente una maduración personal muy fuerte. Si por mucho tiempo se han venido esforzando, ahora van a ver los frutos: logros materiales, consolidación profesional, pero también durante este año pueden sentirse recargadas de responsabilidades, dificultades y algo solitarias.





Podrán sentirse estimulados por el trabajo, por el deseo de adquirir nuevas responsabilidades, verán aumentadas sus capacidades para la autodisciplina y la organización. Este aspecto nos invita a meditar mucho sobre la forma de encarar el futuro. Ofrece, por un lado, la oportunidad de estructurar y organizar y, por el otro, de adquirir nuevas cargas o terminar asuntos pendientes. Para los jóvenes se tratará de madurar y, para los mayores, de envejecer. Con el paso de Saturno tomamos conciencia de la finitud de la vida. Saturno, el inexorable dios del tiempo, esgrimía una hoz de oro evocadora del proverbio "lo que siembras cosecharás". Lo mejor será enfocar la energía en objetivos sin distraerse.

Pueden sentir que deberán vivir experiencias que no siempre serán agradables en virtud de hechos pasados, también podrán existir demoras, retrasos y esfuerzos.

En cuanto a la salud, los efectos molestos de Saturno se pueden traducir también en gripes, dolores reumáticos, sentir la vitalidad disminuida, problemas en los huesos, rodillas y dientes. ¡Presten atención a la alimentación! Saturno está relacionado con el frío y el crudo invierno, cuando los frutos de la tierra no abundan, por lo que será recomendable templar el cuerpo: evitar los fríos, vigilar la dieta tratando de practicar actividad física moderada, racionalizar y organizar la vida práctica.

Habrá una tendencia al aislamiento ya que el planeta de la restricción y los límites no ayuda en las relaciones. Será un tiempo en el cual se verán favorecidos sí, los contactos profesionales, las ambiciones personales y los esfuerzos a largo plazo. Estos tránsitos en general tienen una influencia negativa sobre la vitalidad y deprimen el estado de ánimo. Puede persistir la sensación de sentirse privados de sus medios o de ser víctimas de una suerte injusta.

A veces, durante estos períodos, se retoman asuntos del pasado que habían quedado sin concluir y ahora deben ser finalizados. El momento más álgido de esta influencia ocurrirá a partir del 1 de mayo (cuando el planeta retrograda).

Pese a los obstáculos, las cabras sabrán sortear todos los inconvenientes y lo cierto es que son periodos auspiciosos para logros materiales, ascensos, para saltar a otra etapa de la vida que exige mayor madurez y compromiso: casarse, recibirse, irse a vivir solo por primera vez.

Debido al tránsito de Plutón pasando por su sol, algunos Capricornios del último decanato (los nacidos entre el 11 y el 20 de enero) estarán atravesando tiempos de transformación profunda: el medio ambiente los obliga a poner de manifiesto todas las energías en busca de un propósito determinado.

Desde 17 de enero al 13 de febrero del 17 de mayo al 1 de julio deben cuidarse de cortes, golpes (físicos o simbólicos) y accidentes, Marte en su tránsito desde ángulos adversos a Capricornio movilizará puntos ya sensibilizados lo que se traducirá en momentos de desasosiego e impaciencia, ¡Cuidado!

En cuanto al amor, Venus visitará Capricornio desde el 5 de febrero al 2 de marzo, favoreciendo la vida afectiva, la estabilidad emocional, alegrías compartidas, excelentes acuerdos sociales y románticos, un mayor magnetismo personal y las buenas inversiones. Entre el 16 de mayo y el 9 de junio y entre el 22 de agosto y 14 de septiembre, Venus desde un ángulo afín favorecerá las diversiones, festejos, gratas compañías y buenas propuestas sociales y afectivas.





Acuario (del 14 de febrero al 14 de marzo)





Las contingencias astrales hacen que este año 2019 Acuario sea visitado solamente por Venus y Mercurio, todos los demás planetas se vincularán con este signo en forma indirecta. Vayamos viendo sus influencias una por una.

Júpiter será uno de esos planetas que los afectará de manera favorable. Será para los aguadores un tiempo de proyectos, ¡se presenta como posible aquello que se ha deseado tanto! En este lapso, estarán en condiciones de consolidar un crecimiento monetario, se verá favorecida la expansión y el desarrollo. Aparecerán oportunidades y se vive un período de tranquilidad, ya que Júpiter oficiará de protector. A nivel intelectual hay un fuerte deseo de comprender y conocer.





Por otra parte, Urano, regente moderno de Acuario, el planeta de los cambios imprevistos, el que rompe y desorganiza las estructuras existentes, ingresará definitivamente a Tauro el día 6 de marzo enviando sus revolucionarias energías hacia el signo desde un ángulo de tensión. Esta influencia afectará durante 2019 principalmente al primer decanato (los nacidos entre el 21 y el 30 de enero). Urano actúa con su impronta acostumbrada, proporcionando molestias, accidentes, tropiezos y, en las etapas positivas, brindando avances extraordinarios. Urano rige lo absurdo, lo impredecible, original, perturbador y electrizante. Obra como una ráfaga que aparece de pronto y cambia el estado de las cosas en escasos segundos.

Aparecen innovaciones en los asuntos cotidianos o inesperados obstáculos que requieren atención y esfuerzo para actuar a otro nivel. Se pueden esperar: cambios, rupturas, cuestiones que se resuelvan de forma repentina o insospechada. Mucha inspiración. A menudo, es el paso de Urano el que empuja a liberarse, a no sentirse trabado y abrirse a un nuevo horizonte. Su regente, acuarianos, es impredecible e imprevisible, simboliza lo que perturba, lo que rompe el orden establecido, por lo tanto, su influjo es inarmónico, y puede producir resultados asociados al súbito final de algo. ¡Suelten!

En cuanto a la salud, como consecuencia de las múltiples tensiones que puede ocasionar este tránsito, algunos acuarianos podrían sufrir alteraciones nerviosas o cardíacas, los nervios aumentan y pueden aparecer arritmias, insomnio, palpitaciones o crispaciones. Es conveniente durante este período practicar actividades que inviten al relax y que liberen el estrés. ¡Mucho té de tilo este año y OM!

¡Movimiento y acción! Marte, por su parte, enviará sus enérgicas influencias desde Géminis, un ángulo favorable, desde el 1 de abril al 16 de mayo, y desde Libra desde el 6 de octubre hasta el 19 de noviembre propiciando las actividades intelectuales y de comunicación, indicando la posibilidad de progresar material e intelectualmente con un aumento de la productividad personal. Podrán lograr satisfactorias ganancias y buenas remuneraciones por diferentes actividades a la vez. Ánimo muy positivo. Serán días excelentes para progresar, realizar esfuerzos físicos y prosperar en base a la acción personal: tomar firmes determinaciones con grandes beneficios.

Venus, el planeta del amor y del placer, visitará el signo desde el 18 de enero al 10 de febrero, se vivenciará entonces una etapa de plenitud sentimental, serán tiempos favorables para tomar decisiones en el noviazgo o en el matrimonio, se contará con el apoyo de los afectos. Una etapa de encuentros sociales o amorosos en un marco propicio se pondrá en movimiento. Desde el 25 de abril al 19 de mayo los lazos amistosos se verán fortalecidos, las parejas gozarán del placer y del relax debido a que Venus transitará por un ángulo afín. Lo mismo sucede entre el 15 de septiembre y el 3 de octubre, cuando las circunstancias afectivas y sociales favorables brillarán nuevamente imponiendo mayor estabilidad en las relaciones. Momento adecuado para verse lindas y cuidar la estética del hogar.

Mercurio visita Acuario durante este 2019 entre el 25 de enero y el 10 de febrero, son momentos muy adecuados para exámenes y pruebas intelectuales, para encontrar solución a asuntos postergados y tramitaciones rezagadas. Tiempo de beneficios para las actividades comerciales, habrá un aumento del sentido práctico y del negocio. Una etapa excelente para viajes. Es probable que durante estos días mejoren las finanzas. Oportunidad para buenas inversiones.

Durante los períodos del 22 de mayo al 4 de junio y desde el 15 de septiembre al 3 de octubre el planeta de la comunicación viajará por signos afines, será allí cuando los viajes resulten más placenteros, reciban noticias estimulantes y obtengan ganancias por escritos. Pueden surgir propuestas efectivas sobre asuntos culturales o literarios y viajes de negocios. Aciertos a través de la intuición e iniciativas apoyadas por terceros.







Piscis (del 19 de febrero al 21 de marzo)

Los sensibles nativos de Piscis vivirán un 2019 con variadas influencias. Por una parte, el tránsito de Júpiter desde un ángulo difícil les pide ser cuidadosos sobre todo en lo que se refiere a la economía, porque se acrecentará la tendencia al derroche. Este tránsito les puede crear una actitud exagerada de autoconfianza, ¡midan sus recursos!





El peligro de este momento es una tendencia general a la exageración (y a ustedes ya les gusta amplificar todo). Pueden presentarse oportunidades que parecen favorables pero el resultado no será el que esperan. Miren doble antes de dar el paso. La influencia de este tránsito desde el punto de vista positivo es la generosidad y, si actúan con precaución, será positivo. ¡Van a ampliar sus horizontes! Tal vez no es una buena época para comenzar un trabajo, especialmente si hay dinero de por medio, porque es probable que con el tiempo conduzca a una eventual pérdida. Pero quizá puedan reflexionar sobre el rumbo que le quieran dar a sus conocimientos y sus puntos de vista. Será un año poco favorable para los procesos legales y puede haber poco entendimiento en la pareja o en las relaciones en general.

Saturno en buen aspecto con el sol estimulará la voluntad, la firmeza, el sentido del deber y de las responsabilidades, será una buena influencia para equilibrar los excesos de Júpiter. Podrán esperar un ascenso, éxitos derivados de su trabajo, de sus pacientes esfuerzos. Para ustedes, que tanto les cuesta la tierra, es el momento en que las distinciones y recompensas de todas clases vendrán para retribuir con justicia sus buenos y leales servicios. Este tránsito también sincroniza con un período de seguridad material, de salvaguardia física. Cuiden lo que tienen. La vida se desarrolla con más calma y regularidad y está exenta de incidentes imprevistos y perturbadores.

El segundo decanato del signo (los nacidos entre el 1 y 9 de marzo) se encuentra aún bajo el influjo de su regente, Neptuno, excelente para quien busque la inspiración necesaria para la creación de una obra de música, literatura o arte. Los soñadores tránsitos de Neptuno señalan periodos de idealismo, progreso espiritual e inspiración, pero también y, eso sucede la mayor parte de las veces, periodos de confusión, de caos, de equivocaciones. Habrá que prestar especial atención a no caer en errores de juicio y perder el sentido de realidad.

Para el amor: entre el 27 de marzo y el 20 de abril, cuando Venus transite Piscis, se vivenciará una etapa de plenitud sentimental, serán tiempos favorables para tomar decisiones afectivas. Venus en Piscis está muy asociada con el arte por lo que las expresiones artísticas también tendrán un empujón durante este período y lógicamente también habrá buenas noticias en relación con la economía. Entre el 4 de julio y el 29 de julio, y entre el 9 de octubre y 1 de noviembre Venus desde un ángulo afín favorecerá las diversiones, festejos, gratas compañías y se presentarán buenas propuestas sociales y amorosas. Aportará momentos gratos a las parejas. Actitudes tiernas que mejoraran intensamente la relaciones, es probable que sucedan importantes novedades en los afectos. Se verán vinculados con el arte, la elegancia y la cultura.

Mercurio visita Piscis entre el 11 de febrero y el 17 de abril, y estará retrógrado en el signo entre el 6 y el 29 de marzo. Será un momento para revisar, reordenar, recapitular lo hecho o terminar lo pendiente. En esta ocasión será especialmente así para los nativos de la segunda mitad del signo, quienes deberán estar atentos ya que, Mercurio retrógrado, recorrerá la segunda mitad del signo, se encontrará con Neptuno quien sumará a la confusión. Por lo tanto, no es momento para comenzar nada, en ese tiempo habrá que cuidarse muy especialmente de no tomar decisiones apresuradas porque sus consecuencias no serán felices. Habrá tendencia a las equivocaciones y por ello habrá que tratar de evitar errores de juicio, o de comportamiento y no seguir tanto los impulsos. Pueden ser, sin embargo, tiempos muy creativos.

Entre el 5 y el 27 de junio, y el 4 de octubre y 9 de diciembre, Mercurio, el planeta que representa el principio de la mente y la comunicación, estará orbitando desde ángulos favorables facilitando los desplazamientos, los contratos y escritos, los estudios. Durante estos días, pueden existir propuestas económicas de trascendencia y una notable capacidad e intuición para realizar inversiones. Contarán con la lucidez mental y la adaptabilidad necesarias que los llevaran a una cierta prosperidad en beneficio del ámbito familiar.



Fuente: entremujeres