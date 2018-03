Lo que dicen ellos cuando no quieren nada serio

Tal vez tú quieres que su relación de "amistad" o de "amigos con derecho" pase a otro nivel pero él ni por enterado.





Si esto sucede, te darás cuenta de que empieza a decirte algunas frases con las que te quiere dejar en claro que ya no te quiere ver más, aquí algunas de ellas:





1. "En este momento de mi vida no sé lo que quiero en una relación"





Con esto quiere decir que ni pienses en una relación seria con él, no le interesa y no la quiere. Les es más fácil decirlo así para que seas tú la que lo interprete para no decírtelo de una manera directa.





2. "No me gusta sentirme atrapado"





Manera elegante de decirte no tengo la menor intención de tener una relación contigo.





3. "No me gustan las etiquetas"





Menos aquellas de novio, pareja, relación, cualquier palabra que diga que tiene algo con alguien que le signifique un compromiso que le impida coquetear y salir libremente con otras personas.





4. "Lo que pasa es que he estado muy ocupado"





Es tan común escuchar a los chicos que dicen eso cuando no quieren ver a una chica. Cuando te mienten de esa manera es porque no se quieren involucrar más contigo. Es hora que voltees para otro lado.





5. "Quiero tomarme las cosas con calma"





Mucha calma como a paso de tortuga





6. "Me han roto el corazón y necesito tiempo".





Y desde cuando los hombres se dan tiempo para sanar las heridas de otro amor. En ocasiones todavía terminan con una cuando ya están en otra. En definitiva no quiere nada contigo.





7. "Hola contéstame, no me ignores hola"





Típico hombre necesitado de atención que trata desesperadamente de ligar, y de seguro no eres la única a la que le escribe o llama





8. "¿Te gusta como se ve mi cuerpo en esta foto sin camisa?"





Típico vanidoso que sólo busca pareja para alimentar su ego





9. "Acabo de terminar una relación muy larga"





Por eso no podría iniciar una en ese momento aún no supera la ruptura, pero sí que tiene tiempo para andar coqueteando.





10. "No creo en el amor"





¿Pero si en otro tipo de relaciones?





11. "No quiero complicaciones en mi vida en este momento"





¿Por qué una novia le daría problemas? Excusas y más excusas





12. "No te conviene enamorarte de mí, puedo hacerte daño"





Sobre aviso no hay engaño. Te está advirtiendo que es muy probable que sufras al lado de él. Mejor aléjate.





13. "Conocí a alguien más"





Si te das cuenta que eso no es cierto, entonces no hay nada que hacer, no te quiere volver a ver. Se siente mal con tu sola presencia, ya no lo busques, ten dignidad.





Fuente: Soy Carmín