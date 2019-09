Lo declararon culpable por "disparar" al vecino con los dedos

Además, dos testigos que casualmente se encontraban cerca del lugar de los hechos ese día hicieron una llamada de emergencia al 911 y declararon que habían visto amenazada su seguridad. El tribunal dictaminó que "Kirchner actuó con un desprecio temerario" y provocó un riesgo de alarma pública, como demuestra la llamada de emergencia que realizaron los testigos.





"Concluimos que existen pruebas suficientes de que la acción de Kirchner imitando una pistola creó una condición peligrosa", reza el documento judicial.





El culpable apeló y argumentó que sus acciones eran tan mínimas que ni siquiera podían ser consideradas como criminales. Considera que un gesto con la mano, "aunque imite de manera burda la forma de una pistola", no puede provocar "alarma pública" ni crear "condiciones peligrosas". Kirchner precisó también que su acción fue la respuesta a un gesto indecente por parte de su vecino. La apelación, no obstante, no fue aceptada, y este martes, más de un año después de los hechos, el tribunal lo ha declarado culpable y le ha impuesto una multa de 100 de dólares y costas judiciales.