¡Llegaron las mandarinas! Aprovechá los productos del otoño para incorporar a tu cocina

Cocinar de acuerdo con los ritmos de la naturaleza, poniendo como protagonistas de cada plato a los vegetales y las frutas que dan su mejor cara de acuerdo a cada estación, siempre es una buena idea: ayuda no sólo a que el resultado final sea más rico sino a no desperdiciar el dinero en productos fuera de temporada que no están a punto.





As√≠, luego del verano en el que brillaron los tomates, los pimientos, la albahaca y los duraznos, el oto√Īo llega con el momento ideal para aprovechar -entre otros- la batata, los hongos, las nueces y la mandarina.





Batatas

El oto√Īo tiene a las batatas en su punto m√°ximo de maduraci√≥n y listas para ser cosechadas. Ya cultivadas por incas y mayas, en Argentina se producen principalmente en el noroeste, noreste y centro del pa√≠s, en variedades que difieren en color de c√°scara y pulpa.





Las batatas ofrecen un alto contenido de almidón y fibras

Los consumidores argentinos usualmente prefieren las batatas de textura seca o semi-seca, con pulpa amarilla y piel morada, aunque poco a poco variedades como la Beauregard norteamericana -h√ļmeda y de pulpa anaranjada- comienzan a ganar popularidad.





Almidón, fibras (celulosa y pectinas) y minerales (especialmente potasio) son sus principales aportes nutricionales. Tiene un alto valor energético -incluso superior al de la papa- y en su contenido vitamínico se destaca la provitamina A (betacaroteno) y las B1, C (ácido ascórbico) y E (tocoferol).





Hongos

Para crecer, los hongos necesitan de alta humedad y temperaturas ni muy fr√≠as ni demasiado c√°lidas: es por eso que el oto√Īo los empuja a su mejor versi√≥n. Si bien en nuestro pa√≠s hay varias especies comestibles, s√≥lo algunas de ellas son utilizadas de manera amplia en la cocina, y usualmente se encuentran en estado silvestre en los bosques andino-patag√≥nicos y la selva paranaense de Misiones y C√≥rdoba.





Bajos en calorías, los hongos se adecuan a cualquier dieta.

En Argentina tambi√©n pueden conseguirse hongos cultivados, como champi√Īones, portobellos, g√≠rgolas, shiitake y, desde hace pocos a√Īos, trufas negras. De todas formas, el champi√Ī√≥n sigue siendo el m√°s popular y concentra el 80% de la producci√≥n.





Bajos en calor√≠as, proveen de potasio y vitamina D. Adem√°s, los champi√Īones cubren aproximadamente el 40% de los requerimientos diarios de vitaminas B2 y B3.





Nueces

La primera cosecha anual de nueces de nogal comienza a mediados de marzo en la zona noroeste del pa√≠s y luego el proceso contin√ļa en Mendoza, R√≠o Negro y Neuqu√©n. Las nueces de pec√°n, mientras tanto, se concentran en el Delta entrerriano, donde fueron introducidas desde Estados Unidos por Domingo Faustino Sarmiento.





Fibra, proteína y grasas saludables son el aporte de las nueces.

Ambas variedades poseen grandes cantidades de fibra y proteína, además de grasas saludables, vitaminas (en especial la B), minerales (particularmente manganeso) y antioxidantes.





Mandarinas

Al igual que el resto de los c√≠tricos, la mandarina madura idealmente en oto√Īo, concentr√°ndose principalmente en Entre R√≠os y Corrientes, que acaparan respectivamente el 44% y el 39 % del mercado.





Las mandarinas aportan una gran cantidad de vitamina C.

En nuestro país las variedades más consumidas son la Satsuma (redonda y achatada), la Okitsu (dulce, sin semillas, con color naranja pálido casi amarillo) y la criolla, fuertemente aromática. Su alto contenido de vitamina C refuerza el sistema inmunológico, y además aportan ácido fólico, potasio y antioxidantes que protegen la función cognitiva y la actividad neuronal.





¬°A cocinar!

Para aprovechar al m√°ximo la batata, viene como anillo al dedo la receta de los gnudi de batata de Julieta Oriolo, chef de La Alacena. El restaurante participar√° entre el 7 y el 13 de mayo de Mesa de Estaci√≥n, un evento trimestral en el que establecimientos gastron√≥micos ofrecen men√ļes inspirados en productos de cada estaci√≥n. En www.mesadeestacion.com.ar puede repasarse la lista de los participantes y los platos que idearon para la edici√≥n oto√Īo.





