Llega San Valentín: el regalo perfecto para cada signo del horóscopo

Este viernes 14 de febrero es San Valentín o, como lo llaman muchos, el Día de los enamorados. Como cada año, son varios los que se preguntan qué regalar a su enamorado o enamorada en esta fecha. Fijate qué dicen los astros y dale el regalo perfecto!.

Aries: Lo mejor que le podés regalar a Aries en San Valentín es mucho amor! Preparle una cena romántica en su restaurante preferido o cocinale su receta favorita. No está de más decorar tu propia casa con aspectos propios de esta fecha tan especial, así como tener todo listo para armar una sorpresa muy agradable. Si preparas el festín en casa, el plato fuerte vendrá después de la cena.

Tauro: Que no se te olvide comprarle un regalo a Tauro! Se enfadará mucho si no tenés un pequeño detalle para tu enamorado o enamorada en el día de San Valentín. Podría ser un gadget tecnológico, un buen vino o un reloj de diseño, pero también le gustará que le compres algo práctico que haya estado persiguiendo durante tiempo.

Géminis: Si buscas el regalo perfecto para Géminis, preparáte para ponerte manos a la obra. Tu cita se volverá loca de amor si le hacés vos el regalo: un álbum de fotos personalizado, un tarro lleno de vuestros recuerdos más preciados, una carta erótica… Colocálos por toda la casa y preparále pistas para llegar hasta ellos.

Cáncer: Con Cáncer hay que apostar a los regalos clásicos. Este signo del zodiaco se derretirá si le regalás un ramo de flores, una caja de bombones, una joyita, un reloj, una pluma… Y todo lo que se te pueda ocurrir que sea todo un clásico del Día de los Enamorados. Utilizá mucho el color rosa, rojo, los corazones, los cupidos… A este signo de agua le gusta mucho celebrar San Valentín, así que será mejor que no se te olvide tener muchos detalles con él/ella y celebrar esta fecha tan especial donde el romanticismo será vuestro mejor amigo.

Leo: Si estás buscando el regalo perfecto para Leo, deja de ir a las tiendas. Este signo del zodiaco disfrutará mucho más con una velada romántica y sexual que con cualquier obsequio que le puedas dar, por mucho que prefieras comerte la cabeza en tener un detalle material con él/ella. Dejá que la pasión fluya y dale rienda suelta a la fogosidad. No tengás prisa por salir de la cama…

Virgo: Si quieres tener el detalle perfecto con este signo del zodiaco, escuchalo o escuchala! En los días anteriores te irá dando pequeñas pistas para que sepas qué es lo que más le gustaría tener o eso que necesita desde hace algún tiempo. A este signo del zodiaco le gusta tener todo bajo control, por lo que no le gustan demasiado las sorpresas. Será mejor que hagas caso a sus deseos y le regales algo que ya te haya dicho, de tal forma que se lo espere. Si no lo hacés, será una gran decepción.

Libra: Para seducir a un Libra necesitás esforzarte mucho y abrir la billetera. Nada de plan romántico onda sillón, vinito y Netflix. Eso te pondrá en el equipo de los perdedores automáticamente. Ofrecéle una cena en un lugar cool. Y si no, rompé el chanchito y reservá ya un fin de semana en un destino exótico, con playa por supuesto.

Escorpio: Regalar a un Escorpio no es demasiado complicado, sobre todo en San Valentín, porque no está esperando mucho. Para este signo del zodiaco de agua lo más importante son los pequeños detalles hechos desde lo más profundo del corazón, y no tienen por qué ser materiales. Preparale el desayuno esa mañana y lleváselo a la cama, preparále un baño de espuma cuando vuelva del trabajo o armá una cena gourmet no demasiado pretenciosa.

Sagitario: Este signo de fuego se pondrá muy feliz si le preparas un viaje a un lugar que no haya descubierto aún. Es un signo muy inquieto por lo que estará abierto a cualquier experiencia nueva que le quieras proponer. El mejor broche final para Sagitario en cualquier San Valentín es en la cama.

Capricornio: El regalo perfecto para Capricornio es un picnic en la naturaleza. Este signo del zodiaco está mucho más cómodo rodeado de árboles o sintiendo la brisa marina, por lo que puede ser una gran idea prepararle una merienda romántica en un paraje natural. ¿Te imaginas una velada bajo la luz de las estrellas? Con este regalo, no te equivocás!

Acuario: ¿Y si le regalas un juguete erótico a Acuario por San Valentín? Conseguirás sorprenderle, algo que le encantará, si le regalás una rosa y unas esposas, por ejemplo. Vayan a cenar y estrenen el regalo juntos cuando vuelvan a casa. Dejen el reloj fuera de la habitación para que lo único que los preocupe sea disfrutar.

Piscis: Piscis es muy romántico pero no es muy materialista, por lo que apreciará mucho más aquellos regalos que tengan un significado especial para la pareja. Por ejemplo, le podés comprar un pequeño marco y ponerle una foto de ustedes en algún momento de mucha felicidad, También se puede hacer un álbum con sus recuerdos más especiales.