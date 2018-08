Si sos adicto a las series y las películas tenés que saber que en agosto muchas de ellas serán borradas de la plataforma.





¿Por qué? La respuesta es simple: la empresa tiene licencias de series y películas online de estudios y proveedores de contenidos en todo el mundo y, a veces, estas licitaciones vencen y no se renuevan. Ante esta situación el servicio streaming debe ser retirado sin antes anunciárselo a los fans.





Desde la firma explicaron esta situación. "Hacemos todo lo posible por conservar el contenido que quieres ver, pero adquirimos derechos de licencia para series y películas para un determinado período de tiempo, no de manera indefinida, así que algunos títulos dejan de estar disponibles".





Por eso, para que no te asustes si ya no encontras tu serie favorita, acá te dejamos una lista de todos los contenidos que se retiran de Netflix en agosto.





1 de Agosto





3000 Miles to Graceland





Adventures in Babysitting





Can't Buy Me Love





Care Bears: Welcome to Care-a-Lot (Temporada 1)





Finding Dory





Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay





The Killing (Temporadas 1-3)





Reasonable Doubt





Walk Hard: The Dewey Cox Story





2 de Agosto





10 Rules for Sleeping Around





5 de Agosto





13 Assassins





6 de Agosto





Welcome to Me





10 de Agosto





St. Vincent





12 de Agosto





For a Good Time, Call...





13 de Agosto





Help, I've Shrunk the Family





16 de Agosto





Being Flynn





Enter the Battlefield





Jem and the Holograms (Temporadas 1-3)





Littlest Pet Shop (Temporadas 2-4)





Pariah





Pound Puppies (Temporadas 1-3)





Seeking a Friend for the End of the World





The 40-Year-Old Virgin





The Adventures of Chuck & Friends (Temporadas 2)





Transformers Prime (Temporadas 2-3)





Transformers: Rescue Bots (Temporadas 2-4)





23 de Agosto





Sausage Party





25 de Agosto





The Road





Fuente: losandes