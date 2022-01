Le robaron el celular, una mujer lo compró y se lo devolvió

Para Belén, el iPhone 7 Plus rosado era mucho más que la herramienta que la mantenía comunicada. “Ahí están los únicos recuerdos que tenía para mostrarle a mi bebé de su papá”, fue la súplica que se volvió viral.

Luego de recibir el mensaje y pactar el encuentro, la joven oriunda de Guaymallén se arrimó al hipermercado Libertad, en Godoy Cruz. Al llegar al playón de estacionamiento del centro comercial, se acercó a un policía y le contó sobre la operación que estaba a punto de cerrar.

“Tenía un poco de miedo de que fuera una trampa. Por eso le pedí a un oficial que me observara. Pero no: la chica estaba realmente preocupada. Me dijo que andaba sin teléfono y por eso le compró uno a unos pibes. Seguramente ellos fueron los que me robaron”, señala. Y agrega: “Le di los 10 mil pesos de recompensa que había propuesto en mi publicación, me devolvió el teléfono y se fue”.

Recuperar el aparato fue para Belén un alivio que llegó justo el día del cumpleaños número 3 de Lorenzo, el hijo que tuvo con Cristian. “Mientras hablo con vos estoy terminando de preparar el pelotero para el festejo de mi gordito”, comenta. Y sigue: “Mi marido murió en diciembre. En septiembre le detectaron un cáncer avanzado en el estómago y no pudimos hacer nada. No le dio tiempo”.

Cristian, de 43 años, había abierto la vinería Avellaneda, en la localidad de Bermejo, semanas después de la llegada de la pandemia. En ese local, hoy a cargo de Belén, se produjo el robo del teléfono. “Las fotos que me interesaban estaban en la memoria del celular. No iba a poder recuperarlas por otra vía”, menciona.

Meses atrás, el esposo de Belén comenzó a sentir molestias al comer. “Probaba una hamburguesa, le daba dos bocados y vomitaba. Fuimos al médico y le diagnosticaron cáncer”, cuenta la mujer. Fue el inicio de un drama que se extendió tres meses.

“La enfermedad era sumamente agresiva. Estaba en una fase que lo iba deteriorando muy rápido. Se hizo los estudios para ver si podía iniciar un tratamiento con quimioterapia, pero ya no le funcionaba el hígado ni los riñones. Era imposible”, cuenta Ross.

Cristian supo que le quedaba poco tiempo de vida y quiso coronar su historia de amor con Belén: le propuso matrimonio. “Nos casamos el 5 de noviembre, en nuestro aniversario. Al día siguiente, él cumplió 43 años. Y el 8 de diciembre murió. Fue todo muy rápido. Si te fijás en las fotos de nuestro casamiento, él era una persona diferente. Había pedido 40 kilos”, detalla.

“Era un hombre increíble, que hacía de todo y tenía adoración por su hijo”, lo describe Belén, más aliviada y con los recuerdos a salvo.