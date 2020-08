Le regaló a su novia una bikini que se deshace en el mar y grabó todo

Cuando eres la novia de un bromista profesional, no solo debes dormir con un ojo abierto, sino esperar pasarla bien en todo momento.

Tomemos a la novia de Julius Dein, Estelle, como un buen ejemplo. La pareja estaba de vacaciones cuando él cambió su bikini por uno que se disolvía al entrar en contacto con el agua… y obviamente grabó todo lo que sucedió.

Estelle totalmente desprevenida decidió que iba a darse un chapuzón, mientras que Julius sacó su teléfono y esperó pacientemente a que ella se sumergiera por completo en el océano.

En el clip, mientras juega en las olas poco profundas, se puede escuchar a Julius explicando a sus fans: “Entonces, cuando mi novia se meta en el agua, el bikini se disolverá. Oh, Dios mío, esto es muy malo”.

“Oh Dios mío, ella está tocando el agua. Métete en el agua, Estelle, métete en el agua. Ahí vamos, ahí vamos. Oh, Dios mío. Solo toca el agua. Entra”.

Luchando por contenerse, Julius continúa: “Ahora, de acuerdo con el manual de instrucciones, los químicos deberían tardar entre 15 y 30 segundos en hacer efecto y hacer que el bikini se disuelva… esto es tan malo pero tan bueno”.

Luego comienza a preguntarse si el bikini se ha desintegrado o no cuando su novia lo saluda mientras nada.

Entonces, de repente, Estelle comienza a mirar a su alrededor, claramente presa del pánico, mientras trata de detectar si su traje de baño podría haberse caído de alguna forma en el agua.

Busca debajo del mar de manera frenética mientras le grita a su novio: “Julius, mi bikini. Creo que lo perdí. Me lo robaron. No sé dónde está mi bikini. No puedo encontrarlo por ninguna parte. Necesito un toalla.”

Una vez terminada la diversión del día, Julius amablemente le pasa una toalla a Estelle y ella se envuelve con ella mientras todavía está en el mar, para evitar que el resto de las personas se den cuenta.

Julius, que tiene más de 6.2 millones de seguidores en Instagram, publicó el video en Facebook y desde entonces ha acumulado más de 16,000 comentarios, 33,000 acciones y 105,000 reacciones.

Fuente: intriper