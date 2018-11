Las últimas palabras de un niño de 5 años antes de morir

"Mamá, perdón por esto". Esas fueron las últimas palabras que Charlie Proctor, un niño de 5 años, le dijo a su mamá antes de morir sus brazos luego de batallar durante años contra un cáncer de hígado.

Los padres del nene explicaron que lo último que hizo su hijo fue disculparse por todo lo que tuvo que atravesar la familia por la enfermedad que fue diagnosticada en el 2016. Su situación se empeoró en los últimos meses cuando se expandió hacia sus pulmones.

La familia intentó hasta último momento conseguir los fondos necesarios para efectuarle un trasplante a Charlie y así luchar contra un devastador final. Para esto, debían viajar a Estados Unidos a realizarse el tratamiento, y estaban incluso recibiendo apoyo de diferentes celebridades, entre ellas la cantante estadounidense Pink.

El mes pasado, los médicos le informaron a Amber Schofield, la madre del pequeño, que a su hijo le quedaban dos semanas de vida, hasta ese momento no habían alcanzado a recaudar el dinero. Necesitaban 855.580 libras esterlinas (más de 39 millones de pesos argentinos), pero solamente alcanzaron a conseguir la mitad de los fondos.

La familia compartió la historia de Charlie en Facebook, donde no sólo pedían ayuda, sino que también contaban la evolución del pequeño.

"Anoche, a las 23:14, mi mejor amigo, mi mundo, Charlie, respiró por última vez. Se durmió pacíficamente abrazado en mis brazos con los brazos de papá envueltos alrededor de nosotros. Nuestros corazones nos duelen. El mundo ha perdido a un niño increíble", escribió Amber.

"Charlie, me diste la oportunidad de ser mamá. Has sido no solo nuestra mayor inspiración, sino que has sido una inspiración para miles de personas en todo el mundo. Me mostraste lo que realmente significa el amor Charlie. Ahora es el momento de volar, estoy tan, tan orgulloso de ti", continuó.

Por último, se despidió de su hijo resaltando su batalla contra el cáncer. "'Luchaste tan duramente mi bebé. Me duele mucho. Te extrañaré para siempre mi bebe vagabundo. Dulces sueños mi bebé", concluyó.