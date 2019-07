Las seis tendencias que fueron "vulgares", pero que ahora son furor

Nada es definitivo y todo vuelve en el mundo de la moda. Lo que ayer era imprescindible hoy es desechable y lo que es infaltable en el presente será criticado en el futuro.

Por eso, no es de extrañar que prendas y tendencias que antes eran consideradas vulgares o de mal gusto, actualmente sean la sensación del mundo fashionista.

Dos años atrás era hasta utópico llegar a considerar vestir un conjunto con print de reptil y color verde flúo de pies a cabeza y sin embargo hoy no solo que se usa sino que es un "must have".

El tan criticado estilo de las famosas botineras que solían lucir prendas con grandes logos de marcas, esta temporada no solo que no es de mal gusto sino que es elegante, chic e imprescindible para lograr un outfit súper canchero.

Por eso para no tirar nada de nuestro placard estas son las tendencias vulgares-chics que no pueden faltar:

1.Estampado de reptil









2. Colores fluor









3. Logos de marcas





4. Riñoneras