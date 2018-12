Las peleas más comunes antes de las fiestas que hay que evitar

2- ¿Quién cocina qué cosa? Muchas veces la que pone la casa organiza la comida y esto también puede generar conflictos. Muchas personas se fijan si el esfuerzo que se hace es parejo para todos o si hay alguien que no hace demasiado.





3- ¿Con quién las paso? Muchas veces terminamos pasando las fiestas con personas que no vemos en todo el año y que no forman parte de nuestra vida cotidiana. Eso genera muy baja motivación para ir. También, si existe alguien que voy a ver y no tolero, tengo más chances de pelearme. Sería bueno que pases las fiestas con quien te sientas cómodo y que sea parte de tu vida todo el año.





4- ¿Debo estar feliz en las fiestas? Parecería existir un mandato social que dice que tenemos que estar contentos porque llegaron las fiestas. Si está época del año te encuentra feliz, bienvenido sea, sino es así, sería bueno que respetes lo que sentís y que no te obligues a estar bien, lo que te pasa te pasa y ya llegará el momento en que te deje de pasar.





En definitiva, durante las fiestas, aumenta la exposición familiar mucho más que en otras circunstancias, ya sea con nuestra propia familia y con la familia política y cómo si esto fuera poco, al juntarnos estamos más sensibilizados que de costumbre. ¡Ciudado! No hagamos nada por obligación, escuchemos el deseo

Quién pone la casa puede significar un problema: o porque siempre la pone la misma persona o porque hay alguien que nunca ofrece su casa. Por otro lado, también puede suceder que el que ponga la casa ejerza un poder para organizar y controlar lo que se coma y lo que traigan los demás. Lo que sucede es que estas fechas suelen sensibilizarnos, suelen conectarnos con sensaciones y sentimientos con los que no estamos conectados habitualmente.buenavibra