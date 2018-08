Las estafas que más sufren los turistas en todo el mundo

Los timos más comunes a los que te puedes enfrentar:





Llegas al aeropuerto y después de esperar una hora tu maleta, consigues salir y te montas en el taxi, le das la dirección de tu hotel y el taxista te informa que ha cerrado, pero te ofrece una alternativa mucho mejor. Evidentemente es mentira, tu hotel está perfecto, pero él se lleva comisión por llevarte al otro.

1- "Se me ha roto el taxímetro"Te montas en un taxi, tuk tuk o transporte cuyo importe varia en función al tiempo y el espacio recorrido y, casualmente, el medidor no funciona. Prepara tu cartera porque te va a tocar pagar lo más grande por el trayecto.2- "El autobús ya no pasa"Llegas a la parada de autobús o te bajas de uno para hacer transbordo y se te ocurre la genial idea de preguntarle a un local a qué hora pasa el siguiente. Estás en mitad de la nada, pero allí hay un hombre que te informa, amablemente, que el último autobús ya ha pasado y hasta mañana no hay otro.El hombre se ofrece amablemente a llevarte en su coche o a recomendarte un hotel cercano. Ambas transacciones tienen su coste y cuando llegues a tu destino montado en su coche, probablemente te cruces con el autobús que te tenía que dejar en el hotel.3- "¿Dónde está mi cartera?"Estás en pleno centro, rodeado de cientos de turistas como tú, haciendo fotos, consultando un mapa y comprando souvenirs. De repente notas que te falta tu cartera, buscas a tu alrededor al delincuente que se ha llevado tu cartera, pero por mucho que lo busques, no ves nada más que turistas y ahí está el secreto.El caco se ha mimetizado con el entorno y probablemente lleva un mapa en la mano y está disimulando mientras hace una foto, pero lleva tu cartera encima.4- "Perdone, le he manchado"Estás comiendo un perrito caliente en mitad de la calle y el hombre de al lado te mancha, sin querer, con un poco de ketchup e intenta limpiarte amablemente, pero mientras tanto él o uno de sus compinches te está sustrayendo alguna de tus pertenencias.5- "Ese hotel ya no existe"