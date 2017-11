Las brujas aterrorizan a una provincia argentina

Ante esta situación, buscan determinar de qué se trata, ya que por el momento no se descarta ninguna hipótesis, las que van desde "histeria colectiva" hasta un "fenómeno paranormal".



La situación generó preocupación en la comunidad, de tal manera que ya hubo reuniones en las que participaron las autoridades escolares, los padres de los alumnos y también un sacerdote, en un intento por dilucidar el misterio.



La situación se registra en el Agrupamiento Nº 86.166 con sede en la escuela Nº 1.037 Palma Sollazo de Gramajo de la localidad de Varas Cuchuna, ubicada a poco más de 40 kilómetros de Los Telares, cabecera del departamento Salavina. Todo comenzó cuando, una alumna de 18 años fue a consultar al doctor David Maldonado porque tenía "síntomas raros".



Según manifestó la joven, apoyada por testigos, sentía cefalea, náuseas y posteriormente se desmayaba. En algunas ocasiones realizaba "movimientos involuntarios, el cuerpo se ponía rígido sólo apoyado por el talón y la cabeza y entre cuatro varones no podían sostenerla". El Dr. Maldonado, que tiene una clínica en Los Telares, expresó: "tomo conocimiento de la situación el 25 de octubre y todo habría comenzado aparentemente con la alumna que me fue a consultar, aunque ahora hay 6 adolescente mujeres entre 17 y 19 años que testigos dicen que también presentan síntomas raros. El 31, me comenta una mamá, tuvieron una demostración de Educación Física y siempre es la misma chica la que empieza primero, hace arqueo del cuerpo, una fuerza bastante anormal y no la pueden tener entre 3 y 4 personas e inmediatamente las otras chicas manifiestan que algunas quedan con una ceguera transitoria y después también se desmayan. Estuvieron presentes varios padres y se asustaron mucho".



Y agregó: "Yo examiné a tres de las chicas. En el momento de la consulta, el examen clínico neurológico es totalmente normal. Les pregunté a sus padres si estos síntomas también se presentaron en sus viviendas y dicen que no, que todos los hechos ocurren sólo en la actividad escolar, aunque solicité que se hagan estudios más complejos, como una tomografía computada".



Consultado sobre la situación, el médico expresó: "Lo que me llamó la atención es como que se va contagiando o propagando en un grupo de chicas que sea solamente en horarios escolar . Para mí, es un cuadro de histeria colectiva, en masa, pero habría que ver más en profundidad, por eso derivé a la adolescente a un neurólogo para descartar cualquier tipo de patología orgánica a nivel cerebral".



Finalmente, el Dr. Maldonado indicó que juega un papel importante las creencias en la zona: "Creo que el tema de la superstición tiene mucho que ver. Me comentan los padres que algo hay en la escuela, que hicieron daño a alguien o que ahí están estudiando o haciendo trabajos de magia negra, por lo que quieren que se suspendan las actividades escolares hasta que se finalice la investigación sobre lo que sucede".

Fuente: elliberal