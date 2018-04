Las abogadas mellizas más sexies del mundo podrían ir a prisión

Alena y Sasha Parker, británicas de 37 años, podrían pasar esos años en prisión si se las declarara culpables por haber asaltado a una mujer policía estando completamente borrachas y por "maldecir a las mujeres árabes". Alena es asociada en el bufete Al Safar & Partners, mientras que su hermana Sasha es la gerente de la oficina.





Las Parker, exitosas, sexies e inseparables, fueron detenidas ebrias el pasado 4 de agosto en un club nocturno en el distrito de Al Barsha de aquel emirato. Ayer enfrentaron las acusaciones formales en la Corte de Delitos Menores de Dubai.





"Una patrulla policial enviada al lugar encontró a las dos abogadas británicas intoxicadas comportándose escandalosamente", decía el informe de los uniformados que fue leído ante las autoridades ayer lunes. Alena estaba herida en una de sus manos y era atendida en el interior de una ambulancia, mientras su hermana Sasha insultaba y gritaba en plena vía pública.





Cuando los agentes les pidieron colaboración para terminar con el escándalo se solicitó a una mujer policía que las vigilara para que les colocaran esposas. En ese momento, las mujeres la habrían asaltado según su relato: "Sorpresivamente ellas me atacaron, y no sé por qué. Me tiraron al piso... caí y me lastimé mi cabeza y mi codo", contó la oficial.





"Mientras eran puestas en custodia para un test de alcohol, comenzaron a maldecirme y a maldecir a las mujeres árabes. Una de ellas clavó sus uñas en mi manos y me rasguñaba", indicó la mujer respecto a las abogadas sexies que suelen compartir en las redes sociales su vida al aire libre, al sol, en diminutas bikinis, mostrando sus impactantes cuerpos.





Las abogadas se declararon inocentes de los cargos que se les imputaba y bajo una fianza lograron la libertad hasta que se resuelva su caso. De ser declaradas culpables deberán purgar tres años en una prisión en Dubai.





Alena Parker vive y trabaja en el emirato desde 2007. Estudió en la Universidad de Londres y en la Universidad de Westminster. Una vez recibida, llegó a la firma en la que trabaja en Dubai y desde entonces fue una abogada exitosa. Su hermana Sasha tiene un currículum similar. Se especializó en real estate y disputas sobre propiedades. Pero también es la encargada de mostrar al mundo la relajada vida que llevan juntas.





Por el momento, las hermanas Parker prefieren no hacer comentarios que pudieran herir la moralidad extrema de las leyes musulmanas. Creen que, a pesar de la pesadilla que están viviendo por la rigurosidad del país, podrán ser absueltas y dejar atrás el mal trago.

abogadas exitosas (2).jpg abogadas exitosas (3).jpg



Fuente: infobae