Las 7 posturas más cómodas para amantar a tu bebé

No cabe duda que es uno de los momentos más especiales entre una mamá y su bebé es cuando les damos de amamantar. No obstante, pese a ser hermoso y único, cuando no lo hacemos de la forma correcta podemos terminar con dolores de espalda e incluso lastimando al recién nacido.





Por esta razón, a continuación, te presentamos siete prácticas y cómodas posturas que te ayudarán a tener una lactancia exitosa. ¡Presta mucha atención!





1.Acostada de lado





Es una de las posiciones más cómodas para amamantar al bebé, sobre todo por las noches, ya que te permite a ambas partes continuar con el descanso. Acostada, colócate de lado y acerca a tu hijo a tu pecho.





2.Posición koala





Esta postura es muy beneficiosa para evitar los dolores musculares de tanto de ti como de tu pequeño. Para ello, el bebé debe estar sentado sobre tus muslos. Su columna y cabeza deben estar de forma vertical, durante la sesión de lactancia.

3.Posición de cuna





Es la clásica postura que consiste en colocar la cabeza y el cuello sobre tu antebrazo, y su cuerpo en tu estómago. Para evitar lesiones, te recomendamos colocar un cojín como respaldar.

4.Posición de acoplamiento





Aunque no lo creas esta posición es muy beneficiosa para aquellas mamás que han pasado por una cesárea, ya que el peso del bebé no está sobre la herida. Sobre una almohada, coloca a tu hijo sobre tu costado, apoyado en tu antebrazo y con los pies en dirección al respaldo.

5.Reclinada





Suele ser una de las primeras posturas de la gran mayoría de las madres. Utiliza una almohada y reclina tu cuerpo para amamantar al bebé.

6.Posición después de una cesárea





Es una postura muy cómoda sobre todo cuando se ha tenido una cesárea. Para conseguirlo, debes estar echada con tu bebé sobre el antebrazo.





7. Posición mano bailarina





Es una de las posturas más recomendadas para bebés prematuros, ya que permite que el pequeño puede amamantar por un mayor tiempo. Para ello, debes colocar tu mano sobre tu pecho, durante la sesión de lactancia, y haciendo una "U" con tu pulgar e índice, sujeta la mandíbula de tu bebé.





