La "votante fantasma" sanjuanina llegó a los medios nacionales

A medida que pasaban los minutos y la señora no salía del aula, los otros votantes que esperaban para sufragar comenzaron a inquietarse y le pidieron a los fiscales que abrieran la puerta porque quizás se había descompuesto. Incluso ellos mismos empezaron a llamarla, pero del otro lado no respondía nadie. “Llamamos a los soldados del Ejército, vinieron, abrieron y no había nadie”, aseguró.

La sorpresa fue aún mayor cuando los fiscales notaron que también había desaparecido el documento de la votante. “Qué pasó, cómo fue… Magia, brujería, piensen lo que quieran pensar. Acá lo vieron todos. La mujer desapareció y también su documento”, sostuvo la mujer desde el interior del cuarto oscuro.

Dada la rareza de la situación, hubo muchos usuarios de redes sociales que pensaron que se trataba de una broma para hacer más llevadera la jornada de las elecciones primarias. Sin embargo, algunos testigos ratificaron la historia y brindaron más detalles sobre lo sucedido. “Si, es verdad. Era una mujer muy viejita. Hizo la fila, entró y estaban esperando que saliera. La gente de la fila decía ‘entren, a lo mejor se descompensó'”, aseguró una mujer que se encontraba en la misma fila que la señora cuyo paradero, al día de hoy, todavía es incierto.

“La presidente de la mesa golpeaba pero no salía. Llamaron a los gendarmes, entraron y no estaba. Y después desapareció el documento”, agregó la testigo desde el patio de la escuela.

Según consta en el telegrama, en la mesa 968 votaron un total de 345 electores. Pero llamativamente, en la urna correspondiente sólo se contabilizaron 240 sobres.

Como consecuencia de este increíble hecho, la mujer desaparecida finalmente no emitió su voto y podría recibir una multa económica por haber cumplido con su deber cívico. Según consta en el artículo 125 de la Constitución Nacional, “se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejaré de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección”.

Un jubilado fue detenido en Villa Lugano mientras votaba

Otra perlita destacada de las PASO 2023 tuvo lugar en el barrio porteño de Villa Lugano, donde un jubilado de 68 años fue detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) mientras votaba.

El arresto de A.S.S., ocurrido en la Escuela N° 11 ARA San Juan de Quilmes Oeste, no se debe a un hecho actual, sino a una vieja cuenta pendiente: el hombre había pasado 20 años prófugo tras intentar matar a su ex pareja, una mujer de 61 años, a comienzos de 2003.

Según la imputación en su contra, su ex pareja lo había dejado tras una relación de varios años marcada por celos enfermizos. Así, decidió mudarse. A.S.S. la visitó por sorpresa en su nuevo domicilio en Villa Lugano, para apuñalarla con un cuchillo de cocina.

La detención fue instrumentada por la fiscal Karina Gallo, que recibió la orden de un juzgado porteño. A.S.S. espera su traslado en una celda de la Comisaría 4ª de Quilmes.