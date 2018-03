La sopa de letras más difícil del mundo: tiene sólo una palabra

Es que no sólo es complicada, sino también que requiere mucha atención y perseverancia... ¡Al final, siempre ganan las ganas de ver la solución!





Así que, si quieres un desafío para ultra expertos, esta sopa de letras es para ti. Sólo hay una palabra escondida, que debes encontrar, y es la palabra





DOG





Fácil, ¿no?





Ahora mírala de cerca, a ver si sigues creyendo lo mismo.





¿Y? ¿Lo haz logrado?





¿Estás seguro que no te falta una D o te sobra una O?





Si todavía no has encontrado al perro ("dog" es perro en inglés), no tienes que sentirte desanimado. ¡Nadie lo consigue!





Justo abajo, está la solución. Sé que te mueres de ganas de mirarla, pero ¿Por qué no lo intentas una sola vez más?





Si quieres, hasta puedo darte una pista. Es que la palabra la encontrarás si miras la sopa de letras en diagonal... ¡No puede ser más fácil!

sopa de letras dificil del mundo (2).jpg



Vamos, inténtalo de nuevo, y luego vuelve a ver la solución.





Ahora que has visto la respuesta parece muy fácil, ¿No?



Fuente: labioguia