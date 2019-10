La respuesta a la necesidad de dormir más o menos tiempo está determinada por un gen

"No esperaba que una mutación en el receptor fuera tan dramática en los humanos", consideró Luis de Lecea, biólogo de Stanford que identificó por primera vez el receptor en 2004. Su trabajo había mostrado que el receptor juega un papel en la ansiedad y aumenta la vigilia, por lo que no le sorprendió ver que también podría estar involucrado en la regulación del sueño. Pero aseguró que este descubrimiento de genes no es la clave de todo el misterio del sueño. "Es sólo un sistema que contribuye a la modulación del sueño", sostuvo. "Y puede ser importante. Pero aún no lo sabemos".