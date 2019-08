La primera vez del FIFA: podrás elegir mujeres como administradoras de los equipos

Por primera vez en la historia de los videojuegos de FIFA, los usuarios podrán escoger a una mujer para ser la gerente de su equipo de fútbol. Esta opción estará disponible en su edición 20 que saldrá a la venta el próximo 27 de septiembre.

Al escoger el modo Carrera en el juego no sólo habrá la opción de elegir el sexo del manejador del equipo. Además, se podrán cambiar su peinado, rasgos físicos, color de piel y estilo. Todo para que el usuario se sienta más identificado con su avatar y se logre ver reflejado en el juego. A lo largo de la temporada se podrá modificar la vestimenta del gerente.

Esta innovación fue dada a conocer a través del tráiler oficial del videojuego que fue publicado por EA Sports Latinoamérica el 8 de agosto del 2019.





Desde el 2016 el videojuego no tenía modificaciones en cuanto al género de los avatares disponibles. En ese entonces se incluyó la posibilidad de elegir entre equipo masculino o femenino, aunque las opciones de esta última categoría eran fueron limitadas.

Otras de las novedades que tendrá el FIFA 20 de EA Sports es que habrá más fuerza en las conferencias de prensa de antes y después de los partidos. Éstas podrán afectar la moral de los jugadores y la puntuación del entrenador del equipo.

La "actitud" de los periodistas con las autoridades del equipo de fútbol, será determinada por los goles anotados, oponentes anteriores y próximos, momento de la temporada, etcétera.





También se integró una interfaz en la que los futbolistas, a través de una especie de mensajería instantánea, enviarán al gerente del equipo una serie de solicitudes que tendrán que ser atendidas. Su satisfacción o no de ellas también tendrá repercusiones.

Por lo que los partidos serán distintos, ya que no sólo estarán influidos por la manera en la que se realizará el juego de fútbol, sino por factores externos que podrán modificar la moral de los jugadores y, por lo tanto, su desenvolvimiento en la cancha.

Igualmente mejoraron el factor del potencial dinámico en los jugadores. Éste variará dependiendo en cómo jueguen, y se reflejará la mejora o deterioro en los partidos.





Otro factor que podría ser atractivo para los usuarios es que se podrá jugar con la selección de Estados Unidos en donde se encuentra la estrella Megan Rapinoe, quien ha sido Balón de Oro, Bota de Oro y ha ganado un Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés).

Sin contar que también habrá mejoras en las gráficas e inteligencia artificial utilizada. Los productores mejoraron el control de defensa por parte del usuario. Esto para que él sea un complemento del jugador, y no una completa sustitución.

También los movimientos de los jugadores serán más realistas, así como pases y maniobras complicadas, que serán más complicadas de realizarse, como en los verdaderos partidos de fútbol.





La última versión, Fifa 19, fue lanzada el 28 de septiembre del 2018. Durante su primera semana a la venta se convirtió en el videojuego más vendido del año, a pesar de que los números fueron 25% menores a las de Fifa 18. Logró desbancar a Marvel's Spider Man, que era el juego más vendido en el mundo. También desplazó a God of War, A Way Out y Detroit: Become Human.





Fuente: infobae.com