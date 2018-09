La primera nación condenada a desaparecer por el cambio climático tiene una triste historia

Este pequeño país podría tener el dudoso honor de convertirse en unos pocos años en la primera nación arrasada por el mar.Los 33 atolones y la isla volcánica que componen KiribatiEs una de las naciones"Los suministros de agua están contaminados y los niveles del mar están aumentando, y la temporada de lluvias es más extrema que nunca.El triste destino de Kiribati no es algo nuevo: en 1989 la ONU ya vaticinaba que el pequeño estado sería uno de los primeros en ser engullido por el océano. Dos de sus atolones deshabitados, Tebua y Abanuea, ya han desaparecido bajo las aguas.La agonía de estas islas llevó al entonces presidente Anote Tong a iniciar una campaña internacional para concienciar sobre las amenazas a las que hacía frente su país."Reducir las emisiones no aborda nuestros problemas. Nuestro enfoque debe estar en la adaptación porque la adaptación tiene que ser el camino a seguir para nosotros. Porque si no nos podemos adaptar a lo que está sucediendo, no tenemos más remedio que reubicarnos", explicó el ex presidente y candidato al Nobel de la Paz durante la presentación del documental.Esta adaptación pasa por una reubicación de sus habitantes en los territorios vecinos. El Gobierno del ex presidente Tong firmó en 2014 la compra de 20 kilómetros cuadrados en Vanua Levu, una de las islas Fiji, a unos 2.000 kilómetros de distancia para proyectos agrícolas y de piscicultura que garantizasen la seguridad alimentaria de la nación.En 2016, Anote Tong perdió las elecciones, convirtiéndose Taneti Maamau en el nuevo presidente. Desde entonces, el Gobierno de Kiribati ha centrado sus políticas interiores en potenciar el turismo y la pesca en una nación para la que quizás las horas estén contadas.