La nueva serie que podría reemplazar a Los Simpsons

La ficción, tal y como ha explicado el propio Groening, hablará sobre «la vida y la muerte, el amor y el sexo o cómo seguir riendo en un mundo lleno de sufrimiento e idiotas a pesar de lo que te digan los sabios, hechiceros y otros tarados». Tal y como hemos comprobado al ver los dos primeros capítulos, no son dibujos animados para niños. Pero ¿será la sucesora de «Los Simpson» o «Futurama»?Está claro que necesitamos una nueva ficción que llene el vacío producido por la escasez de propuestas que compaginen animación con el humor negro al que Matt Groening nos acostumbró con sus dos ficciones anteriores. Sin embargo, el propio Groening y Josh Weinstein, los showrunners de «(Des)encanto», se propusieron romper con los establecido (por ficciones como «Los Simpson» o «Futurama») o al menos arriesgarse lo suficiente como para que dejemos de pensar en ellas. Ya han hecho lo que tenían que hacer durante casi 30 años en «Los Simpson» y trece en «Futurama», pero ahora quieren cambiar y se nota.La serie tiene un ritmo diferente al que habíamos visto en sus ficciones anteriores. El humor (negro) es el mismo y puede hacernos pensar que se parecen más de lo que realmente lo hacen; sin embargo, si lo miramos con un poco de perspectiva, nos daremos cuenta de que las bromas siguen una fórmula nueva, una que también funciona, pero que no es la misma a la que estamos acostumbrados con «Los Simpson».La protagonista, por fin, es una chica y no tiene nada que ver ni con Lisa, ni con Marge, ni con Leela. Esta princesa alcohólica y feminista no tiene las ideas tan claras como las anteriores, ni lo quiere. Sin embargo, sí que podemos decir que es la evolución natural para el animador. Si, poco a poco, habíamos visto cómo Lisa iba evolucionando y adaptando pensamientos progresistas y cómo Leela los pone en valor (los pensamientos) a base de porrazos, Bean es la unión perfecta de ambas.Por su parte, los personajes secundarios le echan un pulso al principal en cuanto a calidad. Mientras que Elfo visualmente parece una transformación de Bart Simpson en una especie de duende, su voz y su forma de actuar (y de intentar –cuidado spoiler– seducir a Bean) recuerda inevitablemente a Fry. Por su parte, Luci, el demonio personal de la princesa, tiene el espíritu destructor de Bender, aunque de momento no sabemos si será capaz de beber tanto como él.Esta vez, la trama no tiene acotaciones reales. Mientras que «Los Simpson» son una versión del presente y «Futurama» del futuro, «(Des)encanto» explorará un mundo medieval fantástico; es decir, sin una conexión temporal real.