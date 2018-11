La nueva forma de hallar pareja por las Apps de "levante"

En primer lugar, quedar en un lugar público, con más gente alrededor, puede darnos seguridad y libertad para poder irnos de forma fácil si vemos que no estamos a gusto o que la cosa no fluye como esperábamos, y si por el contrario, encajamos y deseamos más intimidad, solo hay que buscarla.







En segundo lugar, informar a alguien de tu entorno de dónde estás y con quién.

En definitiva, las formas de encontrar pareja o de simplemente vincularse con otros han cambiado, el código es nuevo y puede parecer muy diferente, pero en el fondo tampoco lo es tanto.







Lo que tenemos que tener en cuenta a modo de seguridad, es lo mismo que cuando conocemos a alguien en un bar, una discoteca o una biblioteca. Y, sí, el flirteo, en un inicio puede darse a través de una pantalla con palabras escritas y leídas pero el objetivo es el mismo: conocer personas afines, tener sexo esporádico, ampliar red social, o buscar pareja si es lo que deseamos.

Hay muchos tipos de aplicaciones: las que son de pago, las que son gratuitas, las específicas para tener encuentros sexuales, las específicas para población LGTBI, las dirigidas a buscar espacios para compartir, etc... pero todas ellas ofrecen una nueva manera de relacionarnos que sin duda ha cambiado nuestra manera de comunicarnos.El uso de estas redes sociales tiene muchos aspectos positivos: podemos filtrar más en función de nuestras aficiones o gustos, multiplicamos las opciones y la red es mucho más ampliaAún así, y aunque su uso esté normalizado y aceptado, nos encontramos que todavía existe cierto estigma y prejuicio social sobre los/las usuarios/as de apps para encontrar pareja:Es inevitable que cuando estamos hablando durante horas o incluso días (aunque sea a través de un chat), nos creemos expectativas, iTambién existe el miedo, "¿todo lo que veo y leo de esa persona es real?", "¿lo que me cuenta es verdad?", "¿me estará engañando?", "¿y si quedamos y es otra persona?". Este miedo, esta inquietud existe y es real, de hecho es uno de los aspectos con los que tenemos que lidiar si somos usuarias/os de estas apps. Existen perfiles falsos, y a veces son difíciles de detectar.De hecho, a veces es habitual que hayamos visto imágenes de contenido erótico o sexual, o que hayamos tenido cibersexo con esa persona, aunque todavía no la hayamos tocado, y esta peculiaridad no podemos pasarla desapercibida: al mandar fotos y vídeos con contenido erótico o sexual, perdemos el control de esa imagen o vídeo, nunca sabemos dónde pueden llegar o si nos pueden amenazar o extorsionar con ello.