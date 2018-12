La inesperada decisión que cambiará tu forma de mandar mensajes en WhatsApp

whatsapp limita envios de mensajes (2).jpg

Navidad en la App





Es que según se conoció en las últimas horasLa medida, que ya rige en India, se hará efectiva en todos los países yEsta inesperada decisión, que busca que sea más complicada la divulgación de noticias falsas, perjudicará a quienes realizan difusión de mensajes corporativos o cadenas.El clima navideño ya llegó y se refleja en diferentes lugares en todo el mundo y WhatsApp no será la excepción en este final de año.La aplicación de mensajería instantánea preparó y ya dejó lista para su uso una novedad de Navidad, para que los millones de usuarios en todo el mundo puedan utilizar en sus conversaciones.En caso de que todavía no los veas entre los posibles para seleccionar, lo único que tenés que hacer es dirigirte, dentro del apartado de stickers, alEn 2009 la empresa WhatsApp Inc fue fundada porcon la creación de una agenda inteligente que permitía la interacción entre los contactos.La aplicación mutó con el correr del tiempo, fue comprada por Facebook en febrero de 2014 a cambio de 19 000 millones de dólares, y se estima que actualmente posee 1.500 millones de usuarios activos, que utilizan sus servicios para enviar sus mensajes todos los días.radiomitre