La forma en que te parás: ¿Qué revela sobre tu personalidad?

1- La postura paralela: la postura paralela se define por las dos piernas que se encuentran cerca unas de otras, rectas y paralelas entre sí. Es una de las buenas posturas de pie, ya que te hace lucir alto, derecho y también ayuda a mantenerte alineado con tu espalda.







2- Piernas separadas: esta posición se define por una postura recta, el pecho apuntando hacia afuera y las piernas separadas a cierta distancia para hacer que el cuerpo parezca más grande al ocupar más espacio. Las manos pueden permanecer bloqueadas en la parte posterior y lejos de la vista. (Postura resolutiva)







3- Un pie adelante: esta posición se define por una pierna que soporta el peso del cuerpo, mientras que la otra se mueve un poco hacia adelante. La parte superior del cuerpo puede estar abierta o cruzada, pero el foco de la parte inferior del cuerpo se dirige hacia la cara interna de los muslos, que es una de las zonas erógenas del cuerpo humano.







4- Piernas cruzadas: la postura de las piernas cruzadas se define por una de las piernas que cruzan la siguiente. El peso del cuerpo permanece distribuido de manera desigual y puede revelar una postura de interés en la conversación si la persona se inclina hacia adelante y una postura defensiva si está inclinada hacia atrás.



Tengo que dejar claro que una definición más acabada de la personalidad de alguien requerirá un análisis más detallado considerando los otros aspectos mencionados, pero sin duda, tener en cuenta la forma en que una persona se pone de pie, podría entregarte información valiosa sobre el estado en que tu interlocutor se encuentra en ese instante. Recuerda ser muy observador y no sacar conclusiones apresuradas.





