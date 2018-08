La fecha de tu cumple define cuál es tu animal espiritual

Mono: 10 enero al 6 de febrero

Serpiente: 2 mayo al 29 de mayo

La inteligencia nace de tu animal espiritual el cual es el mono. Tienes la facilidad para adaptarte a tu entorno, y sueles ser muy calculador cuando se trata de lograr aquello que quieres.Apela a las características del mono para encontrar la forma de avanzar en la vida, de sobrevivir, y para desarrollarte al máximo. Tienes un gran potencial que te destaca de otros.: 7 febrero al 6 de marzoEres una persona inteligente, analítica, y con muchísima sabiduría en tu interior. Siempre estás guiando a otros en su camino, aunque a veces no te des cuenta de ello.Muchos creen que eres inofensivo, pero en realidad puedes ser muy peligroso cuando te enojas. Solamente que tú buscas las batallas adecuadas, tienes la inteligencia para saber retirarte o para no meterte.: 7 marzo al 3 de abrilEres analítico, feroz, y tienes una fuerza interior envidiable. Asimismo, la presencia que tienes al entrar en cualquier lugar te vuelve una persona que genera admiración.Aunque a veces te cueste creerlo, tienes a muchos admirando tu forma de ser porque jamás te da miedo ser quien eres ni fingir ante otras personas.: 4 abril al 1 de mayoEres muy astuto, una persona que puede sobrellevar cualquier batalla de la manera más inteligente. No necesariamente tienes que gritar, golpear, ni hacer un show.Tú eres mucho más inteligente y logras conseguir todo lo que te propones con una estrategia impresionante. Tiendes a ganar cuando te lo propones aunque la gente nunca se lo espere en un inicio.No es un mal animal, al contrario. Solemos asociarlo con la maldad pero en realidad refleja una gran ambición. Es un animal espiritual muy poderoso que la gente teme mucho.Tienes una personalidad abrasiva y muy fuerte. Cuando te enojas eres de las personas más peligrosas que hay, muchas veces no puedes controlarte y terminas hiriendo a otros.: 30 mayo al 26 de junioEres inteligente y simpático. Tienes una personalidad que atrae a todos los que están junto a ti, siempre terminas siendo el centro de atención lo hayas planeado o no.También tienes un lado muy sexual que a veces te cuesta controlar, pero que vuelve tu vida muy divertida.27 junio al 25 julioLa vida te es muy sencilla, y, si te sientes perdido, siempre sabes encontrar el camino adecuado. Tienes sueños muy altos, y no dudas que vas a llegar a alcanzarlos.Pero son tu humildad y modestia lo que terminan atrayendo a todos a tu alrededor. Tienes un pensamiento que va más allá de lo ordinario, la gente jamás se aburre contigo, y tienes una visión que escapa de tu burbuja social.26 julio al 22 de agostoTienes planes muy concretos, un camino muy definido y no tienes miedo de conseguir lo que quieres. Pero tu personalidad no hace sentir mal a otros, al contrario, eres alguien cálido que incluye a las personas a tu alrededor.No buscas hacer alarde de tu fortaleza, pero sin querer presumirlo la gente lo nota y se termina enamorando profundamente de la tranquilidad que expiras.: 23 agosto al 19 de septiembreTres características definen tu personalidad: inteligente, astuto y adaptable. Tienes un encanto que te ayuda a sobrellevar los obstáculos en tu camino. Tu increíble personalidad es tu mayor armadura, y no requieres de meterte en pelitos para probar tu gran forma de ser.20 septiembre al 17 de octubreTienes una personalidad tranquila que ayuda a otros encontrar su centro. No quiere decir que no te enojes o que solamente te gusten actividades relajadas. Es más que sabes cuándo enojarte, cuando apoyar, y cuando callar.También es difícil descifrarte y muchos pierden en el intento de adivinar tus más profundos sentimientos.: 18 octubre al 14 de noviembreEres un guerrero, simplemente, la fortaleza que hay en ti es envidiable. Sobrevives todos los obstáculos que la vida te presenta, tienes el instinto adecuado para lidiar con los problemas y una personalidad que puede llegar a asustar a cualquiera.Prefieres estar solo, no te molesta que la gente hable de ti, tú sabes cuál es tu camino. Eres una persona confiada, y cuando lo dudes, solamente recuerda que tienes al rey de los animales como guía.: 15 noviembre al 12 diciembreEres poderosa y también una persona muy protectora. Te gusta dar todo por la gente que amas, y odias que otros abusen de los más débiles. Eres temible y no tienes miedo de nada cuando se trata de defender.Sabes tu fuerza, pero no lo estás presumiendo. Simplemente tu sola forma de ser demuestra quién eres, y esto se vuelve más atractivo porque ni siquiera lo intentas.: 13 diciembre al 9 de eneroEres una persona muy dulce, amable y divertida. La gente siempre busca estar contigo, y ama tu compañía. Tienes una capacidad impresionante para llevarte con todos por tu gran alegría.Recuerdas siempre el lado positivo de la vida, y disfrutas de los pequeños placeres de ella.