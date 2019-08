La dieta vegana aporta todos los nutrientes necesarios en el embarazo

Consultada sobre los alimentos en los que se pueden encontrar esas vitaminas, la especialista precisó que la vitamina A está en grasas lácteas y en la leche entera, mientras que su precursor, el betacaroteno, está en zanahoria, tomate, calabaza y verduras de hoja verde.





Asimismo, explicó que la vitamina D "se forma como consecuencia de la exposición solar controlada", mientras que la C y E están presentes en cítricos, tomates, pimientos y germen de trigo, aceite de oliva y frutos secos, respectivamente.





"El omega 3, un componente propio de mariscos, salmón, sardinas y atún, también puede incidir positivamente sobre los procesos reproductivos, al igual que el ácido fólico, presente en verduras de hoja verde, cereales integrales, legumbres, banana y huevos, que previene defectos del tubo neural y también se asocia con mecanismos ovulatorios y la calidad seminal", detalló Liotti.





En cuanto al zinc, señaló que tiene un papel "esencial" en la fertilidad, ya que "protege al óvulo y al espermatozoide del daño oxidativo e interviene en los procesos de desarrollo embrionario".





"Puede hallarse en carnes magras, pescados, mariscos y huevo, y en menor proporción en legumbres y frutos secos. Por último el selenio, presente en huevos, carnes, pescados y frutos secos, tiene también una función antioxidante y participa en el desarrollo embrionario", completó.





En ese sentido el presidente de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), Jorge Tartaglione, recordó a Télam que "solo un 6% de los argentinos cumple con la recomendación de consumo diario de al menos cinco porciones de frutas y verduras".





"Una buena alimentación contiene una amplia variedad de productos ricos en nutrientes y antioxidantes, presentes en frutas y verduras con una adecuada selección de grasas, baja en azúcar y moderada en sodio", recordó el cardiólogo.





En tanto, la sociedad vegana más antigua, la británica Vegan Society, fundada en 1944, señala en su página web que una serie de estudios realizados en una comunidad estadounidense que seguía esa dieta mostró que las mujeres "tenían embarazos de lo más saludables".





"Una dieta variada totalmente vegana brinda a la madre y el bebé todos los nutrientes necesarios durante el embarazo y amamantamiento. No existe nutriente alguno que la dieta vegana no pueda aportar", aseguraron.







Télam

