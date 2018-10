La detención de una niña caníbal de 12 años conmocionó a Rusia

Al parecer, todo se desencadenó por una discusión sobre el alquiler de la casa, situada en la aldea de Novinka, cerca de San Petersburgo.



La menor fue detenida junto a Zverev, quien también admitió haber participado en la muerte de Popovich, y confesó tener relaciones sexuales con la menor de edad.



Valeria relató a los oficiales que apuñaló al casero, le abrió el abdomen porque "siempre quiso ver lo que había dentro" y usó un hacha para decapitar a la víctima.



Luego cocinó en un horno la cabeza y en un relato macabro que recoge Daily Mail aseguró «que el cerebro era más sabroso que el corazón».



Hasta ahora se desconoce como se conoció la pareja de caníbales, aunque en las redes sociales de la niña apareció un mensaje que alarmó a la policía. "Me encanta un acosador. 'No se lo regalaré a nadie, él es sólo mío. No necesito a nadie más".



Al estar por debajo de la responsabilidad penal en Rusia, la niña está siendo tratada en un centro de detención especial para niños. Zverev, que dijo a la policía que fue el primero en apuñalar a Popovich y ayudó a desmembrar el cuerpo de la víctima, será acusado de asesinato y desmembramiento de un cadáver, así como de abusxo sexual a menores.