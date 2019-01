La condenaron a tres años de cárcel por "acoso sexual" a un mono

Un tribunal de la ciudad de El Mansura, en el norte de Egipto, declaró culpable a Basma Ahmed, de 25 años, de "incitación al libertinaje" y de haber "cometido un acto público obsceno", según una fuente judicial citada por el diario.



Un video del incidente muestra a la mujer riéndose cuando toca las partes genitales del mono en una tienda de animales en la ciudad del Delta del Nilo, haciendo alusiones de carácter sexual, mientras otras personas a su alrededor se ríen a carcajadas.



Ahmed fue detenida en octubre y "confesó (...) el incidente pero dijo que no tenía la intención de cometer un acto indecente y ella sólo quería hacerle cosquillas al mono", según indicó el diario.



También afirmó que, aunque uno de sus amigos la había filmado, el video había sido publicado en Internet sin su conocimiento. Sin embargo los agentes señalaron que la mujer sale incluso sonriendo en la grabación porque sabe lo que le está provocando al pequeño animal y esto molestó a los usuarios de la red.



El video, que se hizo viral en las redes sociales, provocó una lluvia de comentarios críticos contra la joven. De todos modos, la sentencia aún puede ser apelada.



?Los agentes aseguraron que no es la primera vez que Ahmed comete delitos de este tipo, ya que anteriormente había sido acusada de otros casos de faltas a la moral en la vía pública, pero no se dio detalle de cuáles fueron estos agravios.



Los monos pequeños solían ser mascotas populares en Egipto. Todavía se pueden encontrar en algunos mercados de Egipto a estos animales domesticados, pero los egipcios de hoy en día han optado por los gatos y los perros como mascotas.



Los activistas de animales a menudo han señalado que los monos no están destinados a vivir en hogares y, por lo tanto, a ser mascotas no aptas.



En el antiguo Egipto, los babuinos, que se creía que representaban al dios Thoth, eran considerados sagrados y eran apreciados.







