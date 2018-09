La ciencia determinó cómo será el rostro humano del futuro

Para Wilkins, el hecho de que nos resulte tan familiar (cualquiera que ve una cara sabe que eso es, sin dudas, una cara) no quiere decir que sea algo muy usual en la naturaleza.Al igual que en el viejo dilema del huevo o la gallina, no se sabe con exactitud si somos expresivos porque tenemos un cerebro que nos permite serlo o, por causa de nuestra expresividad, nuestro cerebro se fue equipando mejor.

rostro humanos futuro (2).jpg

La historia continúa. "Por supuesto que seguimos evolucionando y cambiando –asegura David Perrett, investigador de la Universidad de Saint Andrews y autor del libro In Your Face: The New Science of Human Attraction–. La dieta está modificándose todo el tiempo y esto también cambia la forma de la cara.""Nuestras caras han cambiado bastante desde el ancestro común que compartimos con los chimpancés hace unos 6 a 7 millones de años. Los principales cambios incluyen una cresta de la frente reducida, frente aplanada, bozal y mentón menos pronunciados", comenta Scott Solomon, profesor del Departamemento de Biociencias de la Universidad de Rice, en Texas, y autor de Futuros humanos: en la ciencia de nuestra continua evolución.Nuestros antepasados más antiguos (Ver ilustraciones) eran todo lo opuesto de esa descripción: frente pronunciada, bozal prominente y mentón poderoso.