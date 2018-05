La carta a Macri de una chica que nació sin brazos y le niegan una pensión

Una joven cordobesa le escribió una carta al presidente Mauricio Macri debido a que el Estado Nacional le negó una pensión por discapacidad pese a que nació sin brazos.

A Agustina Sánchez, que nació con una malformación congénita llamada "Amalia" por la que no tiene brazos, no le dieron la pensión no contributiva que viene tramitando hace dos años debido a que su padre es el propietario de la casa familiar y tiene un trabajo formal, como metalúrgico.

La joven cursa el último año del Profesorado en Educación Primaria, "con el enorme orgullo de ser abanderada", como explicó, y vive con su familia en la localidad de Noetinger, Córdoba

Sánchez le envió una carta al presidente Mauricio Macri con la esperanza de que ayude a que le reconozcan su pedido, "amparada bajo la Ley Nº 18.910 y el Decreto N° 432/97", según detalló en el mensaje que hizo viral.

La joven, que también se quedó sin obra social, es un evidente caso de superación. Completó su educación secundaria en Noetinger se dedicó a formarse como docente.

"Reclamo ante Ud. mi derecho de acceder a esta pensión por el solo hecho de haber nacido sin brazos, para poder llevar una vida independiente y digna", le escribió la joven al presidente. agustinaaa.jpg "En espera de una respuesta favorable, apelando a Ud. como Presidente de todos los Argentinos y en especial a su condición humana, lo saludo respetuosamente", agregó.