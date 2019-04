La banda surcoreana BTS igualó un récord que tenía The Beatles

La banda surcoreana BTS ha alcanzado un récord al conseguir colocar por tercera vez un álbum en el primer puesto de la lista 'Billboard 200'. Se convierte así en el primer grupo desde los Beatles en lograr esta marca en menos de 12 meses, informó este domingo la revista musical.

La popular 'boy band' asiática fue número 1 en la clasificación semanal de los discos más populares de Estados Unidos gracias a su reciente EP: 'Map of the Soul: Persona'. El grupo encabezó por primera vez este listado en junio del 2018 con su álbum 'Love Yourself: Tear' y por segunda vez en septiembre de ese mismo año con 'Love Yourself: Answer'.

La revista recuerda que la última banda en alcanzar una marca similar fueron los británicos The Beatles con sus discos 'Anthology 1', 'Anthology 2' y 'Anthology 3', que se hicieron con el primer puesto de la lista entre diciembre de 1995 y noviembre de 1996.

Mientras, la banda estadounidense The Monkees logró tres números uno a un ritmo más rápido que BTS: sus discos 'More of the Monkees', 'Headquarters' y 'Pisces, Aquarius, Capricorn, and Jones LTD.' lo hicieron en solo nueve meses y tres semanas, entre febrero y diciembre de 1967.