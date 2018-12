La baja autoestima atrae a las malas personas a tu vida

Entonces piensas en que no es bueno enamorarte, que siempre te irá igual y que los hombres no valen ni tantito la pena, que el amor no fue hecho para ti y un sinfín de excusas más con los cuales justificar que estás escogiendo mal a las parejas con las que sales.

Siempre es el mismo cuento; tipos de aspecto rudo, los chicos guapos y arrogantes, que le gustan las fiestas y que se ven imposibles de conquistar. Que va por la vida creyéndose superior al resto y que nadie los merece. Y terminas enganchada con él, justo con el mismo tipo de hombres.

No es incapaz de tratarte bien, que no toma lo que tiene contigo enserio y que a pesar de que siempre terminas llorando por él sigues estando ahí, con él, hasta que decida irse y dejarte con el corazón destrozado.

Pero no es culpa de ellos al final de cuentas. Se trata de las propias elecciones que tú haz tomado sobre tus relaciones amorosas. Es la poca confianza y el poco amor que te tienes para cuidarte, para amarte, para ser tu misma prioridad.

Quizás son heridas del pasado, el trato con tu familia, con tus padres, cuestiones personales que hay de momentos que no fueron los mejores para fomentar tu autoestima. Pero es momento de darte cuenta que hay algo que no está bien, que mereces a alguien que te haga realmente feliz, que mereces un amor bonito que te haga sonreír, que valga la pena conservar a tu lado y luchar por lo que mereces, por lo que te llene el alma de felicidad. Deja de atraer a tantos patanes, mejor comienza por amarte y ser feliz.

