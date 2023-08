La atrapante serie policial, muy recomendada para "pochoclear"

De qué trata El asesino improbable

La serie dice ser "una interpretación ficticia de cómo Stig Engström, el diseñador gráfico considerado como el posible asesino del primer ministro sueco Olof Palme, logró eludir a la justicia hasta su muerte gracias a una combinación de osadía, suerte y la confusión de las fuerzas del orden. ¿Qué se sabe de Stig Engström? ¿Cómo pudo la policía dejarle escapar, pese a seguirle la pista? El asesinato no estuvo bien planeado, Engström lo hizo todo mal desde el principio y casi nadie creyó sus coartadas para aquella fatídica noche de 1986 en Estocolmo" y se basa en un libro de 2018, llamado The Unlikely Murderer, que fue escrito por Thomas Pettersson.