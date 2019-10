La "Angelina Jolie" iraní habló desde la cárcel

En este sentido, habló acerca de la relación que tuvo con gente cercana a ella, además de la poca atención que puso en sus comentarios: “Mi madre me pidió que parara, pero no la escuché. A veces, las palabras de un extraño o un amigo pueden ser más importantes que las de un padre”, comentó la mujer con miles de seguidores en redes sociales.

A través de las redes sociales los usuarios en Irán han mostrado su enojo debido a que la entrevista podría ser considerada como parte de un juicio hacia la joven.





Estas acusaciones por parte de las personas encontraron un argumento en el hecho de que en el programa, Tabar fue presentada como un “zombie” y un ejemplo de cómo “la locura de hacerse famosa en las redes sociales ha arruinado una vida real”, reportaron medios internacionales.





Por ello, algunas personas emitieron llamados con el fin que no se transmitieran ese tipo de confesiones en televisión: “Mostrarla en la televisión es vergonzoso y sucio. Es una niña enferma. Hacer que confiese es vergonzoso”, dijo un usuario.





A pesar de los momentos incómodos que ha vivido por sus publicaciones en Instagram, la mujer ha desmentido haberse sometido a más de 50 cirugías, como aseguró el periódico británico The Sun a finales de 2017. “Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimiento en todo el planeta”, se defendió tiempo atrás.

