Una jubilada fue a cobrar con una mascarilla hecha con una botella de plástico

En Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9) mostraban lo que es el tema del día en materia informativa: las largas filas que se formaron desde muy temprano en las puertas de los bancos, que reabrieron para pagar jubilaciones y planes sociales en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus.

Y mientras el Pollo Álvarez y Sandra Borghi, los conductores del ciclo, analizaban la problemática de la situación, el recorrido de la cámara dio con una imagen que sorprendió a todos. Una de las jubiladas apareció luciendo una especie de barbijo y casco, tipo máscarade soldador, elaborado en forma casera con una botella de plástico.

"Me parece excelente", comentó el Pollo, asombrado, y destacó: "Ante la falta de insumos y de dinero para comprarlos, el ingenio". "Es genial", señaló Borghi. Santiago Zeyen, cronista del ciclo presente en el lugar, le acercó el micrófono a la señora para que cuente cómo se le ocurrió apelar a ese método poco usual.

"Lo hice porque lo recomendó un médico en la televisión. Corté una botella de gaseosa grande, transparente, y yo le agreguéun ganchito para que quede agarrada a mis anteojos", explicó con mucha sencillez e igual practicidad la señora. "Te cubre los ojos y la boca... y no gastás nada!", resumió.

El improvisado accesorio utilizado por la vecina de San Justo es uno de los tantos dispositivos caseros que se han visto en las últimas semanas para prevenir el contagio por coronavirus, la mayoría de ellos ideados en China, el país donde se originóel brote de una pandemia que, a la fecha, tiene en cuarentena a la mitad de la población mundial.

La jubilada, de quien no se dio a conocerel nombre, llevaba 3 horas haciendo la fila, desde las 6,30 de la mañana, a la espera de poder cobrar sus haberes por ventanilla. "No tengo tarjeta de débito, la tramité pero todavía no me llegó", se quejó resignada. Un rato más tarde, las autoridades bancarias se pusieron de acuerdo con el Gobierno y anunciaron que por el caos de gente los bancos abrirán sus puertas el sábado y domingo para pagar jubilacionesy planes sociales.